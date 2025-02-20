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Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 20.02.2025
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17:57 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kreml-2000619982.html
Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 20.02.2025
Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:57:00+03:00
2025-02-20T17:57:00+03:00
россия
саудовская аравия
опек
владимир путин
в мире
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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россия, саудовская аравия, опек, владимир путин, в мире, экономика
Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, Владимир Путин, В мире, Экономика
Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+

Кремль: РФ и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
"Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
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РоссияСаудовская АравияОПЕКВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
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