https://ria.ru/20250220/kreml-2000619982.html

Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 20.02.2025

Россия и Саудовская Аравия продолжат взаимодействие в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:57:00+03:00

2025-02-20T17:57:00+03:00

2025-02-20T17:57:00+03:00

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250124/neft-1995380457.html

россия

саудовская аравия

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2025

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россия, саудовская аравия, опек, владимир путин, в мире, экономика