https://ria.ru/20250220/kreml-2000526067.html

Песков напомнил слова Лаврова о размещении войск НАТО на Украине

Песков напомнил слова Лаврова о размещении войск НАТО на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Песков напомнил слова Лаврова о размещении войск НАТО на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неприемлемости размещения военного контингента стран... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:01:00+03:00

2025-02-20T13:01:00+03:00

2025-02-20T13:01:00+03:00

украина

россия

великобритания

дмитрий песков

сергей лавров

кир стармер

нато

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неприемлемости размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины. "Хочу вам напомнить слова нашего министра иностранных дел, что, конечно же, размещение воинских контингентов стран, которые являются членами НАТО, на территории Украины не может для нас быть приемлемым", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении премьера Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине военного контингента в европейских странах до 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20250220/peskov-2000522038.html

украина

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украина, россия, великобритания, дмитрий песков, сергей лавров, кир стармер, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде