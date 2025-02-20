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В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США
В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США - РИА Новости, 20.02.2025
В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США
В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США в рамках договоренностей о возобновлении диалога стран, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:31:00+03:00
россия
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дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США в рамках договоренностей о возобновлении диалога стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам. Безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, поэтому этого исключать нельзя", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США
Песков не исключил новых обменов заключенными между Россией и США