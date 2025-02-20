https://ria.ru/20250220/kreml-2000516016.html

В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США

В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США - РИА Новости, 20.02.2025

В Кремле не исключили новых обменов заключенными между Россией и США

В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США в рамках договоренностей о возобновлении диалога стран, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:31:00+03:00

2025-02-20T12:31:00+03:00

2025-02-20T12:31:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США в рамках договоренностей о возобновлении диалога стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам. Безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, поэтому этого исключать нельзя", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250220/peskov-2000514575.html

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