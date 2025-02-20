https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html

Заемщикам объяснили, какой кредит не нужно будет отдавать банку

Заемщикам объяснили, какой кредит не нужно будет отдавать банку - РИА Новости, 20.02.2025

Заемщикам объяснили, какой кредит не нужно будет отдавать банку

С 1 сентября вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов, согласно которому можно будет не выплачивать заем, выданный с нарушением... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T04:19:00+03:00

общество

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инна солдатенкова

банки

кредиты

мошенничество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. С 1 сентября вступит в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов, согласно которому можно будет не выплачивать заем, выданный с нарушением антимошеннических норм, рассказала агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Она уточнила, что такая возможность появляется лишь при возбуждении уголовного дела о хищении средств.После принятия таких мер доступность заемных средств для отдельных категорий граждан в моменте может снизиться. Помимо этого, в период охлаждения от уже выданного продукта могут отказаться заемщики, которые просто передумали пользоваться деньгами."Однако глобально на доступности займов для населения это отразиться не должно, поскольку никак не ограничивает условия их выдачи, а лишь немного корректирует механизм и не требует от кредиторов существенных трат на перестройку бизнес-процессов. Поэтому маловероятно, что они будут ухудшать ценовые условия выдачи средств", — заключила Солдатенкова.

https://ria.ru/20250210/moshenniki-1998319335.html

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общество, россия, инна солдатенкова, банки, кредиты, мошенничество