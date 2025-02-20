Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"
Ростех: пульт дистанционного управления позволяет ПТРК Корнету различать танки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать танки и другую бронетехнику противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"В пульте заложены элементы искусственного интеллекта. То есть по изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП, колесную технику", - сказал представитель "Ростеха" на полях выставки IDEX-2025.
По словам представителя холдинга, комплекс, оснащенный пультом дистанционного управления, может автоматически находить цели и проводить их захват.
"Оператору остается только перейти в боевой режим и нажать на кнопку "пуск". Дальше сам пульт будет сопровождать цель", - рассказал он.