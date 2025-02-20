https://ria.ru/20250220/kornet-2000435064.html

Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"

Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025

Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"

Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:56:00+03:00

2025-02-20T01:56:00+03:00

2025-02-20T01:56:00+03:00

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать танки и другую бронетехнику противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "В пульте заложены элементы искусственного интеллекта. То есть по изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП, колесную технику", - сказал представитель "Ростеха" на полях выставки IDEX-2025. По словам представителя холдинга, комплекс, оснащенный пультом дистанционного управления, может автоматически находить цели и проводить их захват. "Оператору остается только перейти в боевой режим и нажать на кнопку "пуск". Дальше сам пульт будет сопровождать цель", - рассказал он. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20250220/vooruzhenie-2000434914.html

https://ria.ru/20250106/rostehi-1992641364.html

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Дарья Буймова

безопасность, технологии, абу-даби, оаэ, ростех, высокоточные комплексы