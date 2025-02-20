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Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025
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01:56 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kornet-2000435064.html
Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"
Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025
Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"
Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:56:00+03:00
2025-02-20T01:56:00+03:00
безопасность
технологии
абу-даби
оаэ
ростех
высокоточные комплексы
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать танки и другую бронетехнику противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе". "В пульте заложены элементы искусственного интеллекта. То есть по изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП, колесную технику", - сказал представитель "Ростеха" на полях выставки IDEX-2025. По словам представителя холдинга, комплекс, оснащенный пультом дистанционного управления, может автоматически находить цели и проводить их захват. "Оператору остается только перейти в боевой режим и нажать на кнопку "пуск". Дальше сам пульт будет сопровождать цель", - рассказал он. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20250220/vooruzhenie-2000434914.html
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безопасность, технологии, абу-даби, оаэ, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Технологии, Абу-Даби, ОАЭ, Ростех, Высокоточные комплексы
Пульт "Корнета" умеет отличать танки от другой техники, заявили в "Ростехе"

Ростех: пульт дистанционного управления позволяет ПТРК Корнету различать танки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Пульт дистанционного управления позволяет российскому противотанковому комплексу "Корнет", разработанному холдингом "Высокоточные комплексы", видеть и различать танки и другую бронетехнику противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"В пульте заложены элементы искусственного интеллекта. То есть по изображению пульт сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Пульт может различать танки, БМП, колесную технику", - сказал представитель "Ростеха" на полях выставки IDEX-2025.
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ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"
01:56
По словам представителя холдинга, комплекс, оснащенный пультом дистанционного управления, может автоматически находить цели и проводить их захват.
"Оператору остается только перейти в боевой режим и нажать на кнопку "пуск". Дальше сам пульт будет сопровождать цель", - рассказал он.
Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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БезопасностьТехнологииАбу-ДабиОАЭРостехВысокоточные комплексы
 
 
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