В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
В Музее Победы наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Александра Трофимова и Илья Бекишев, победитель специальной номинации, посвященной героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и нашего времени, учрежденной МИА "Россия сегодня"
Военный корреспондент РИА Новости Александра Трофимова и Илья Бекишев, победитель специальной номинации, посвященной героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и нашего времени, учрежденной МИА "Россия сегодня"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" наградили в Музее Победы, сообщили в его пресс-службе.
"Двадцатого февраля состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", который музей провел совместно с фондом "Защитники Отечества", - говорится в сообщении.
© РИА Новости"Защитник Отечества", Ильина Софья, 17 лет Санкт-Петербург, 2 место в категории 15 -17 лет
"Защитник Отечества", Ильина Софья, 17 лет Санкт-Петербург, 2 место в категории 15 -17 лет
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© РИА Новости"Подготовка к бою", Заколоворотный Вадим, 11 лет Волгоградская область. Спецноминация Музея Победы
"Подготовка к бою", Заколоворотный Вадим, 11 лет Волгоградская область. Спецноминация Музея Победы
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"Защитник Отечества", Ильина Софья, 17 лет Санкт-Петербург, 2 место в категории 15 -17 лет
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"Весна 2025. Пасха", Журавлев Яромир, 10 лет, Приз зрительских симпатий в специальной номинации от Медиагруппы Россия сегодня
2 из 5
"Конструктор боевой машины- Катюша. Костиков А. Г.", Сергина Дарья, 14 лет Приморский край, Спецноминация Музея Победы
3 из 5
"Военный корреспондент", Бекишев Илья, 13 лет Калужская область Спецноминация медиагруппы Россия сегодня
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"Подготовка к бою", Заколоворотный Вадим, 11 лет Волгоградская область. Спецноминация Музея Победы
5 из 5
Среди победителей рисунок восьмилетей Екатерины Макушиной из Нижнего Новгорода, которая показала встречу вернувшегося домой бойца Красной Армии с дочерью, работа десятилетней москвички Марии Коноваловой, на которой изображен Александр Невский, а также картина 15-летней Виктории Кидикас, на которой бойцы в зоне СВО читают письма из дома во время привала.
Награждение прошло в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет, чьи работы вошли в лимитированную серию открыток к 23 февраля.
"Дружина Ильи Муромца", Валиуллина Амалия, 9 лет, Москва, 3 место в категории 9-11 лет
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© РИА Новости"Александр Невский", Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
"Александр Невский", Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
2 из 5
© РИА Новости"Защитим Землю Русскую!" Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
"Защитим Землю Русскую!" Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
3 из 5
© РИА Новости"В минуты затишья", Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
"В минуты затишья", Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
5 из 5
"Дружина Ильи Муромца", Валиуллина Амалия, 9 лет, Москва, 3 место в категории 9-11 лет
1 из 5
"Александр Невский", Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
2 из 5
"Защитим Землю Русскую!" Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
3 из 5
"В минуты затишья", Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
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Партнеры конкурса отметили особо яркие рисунки в специальных номинациях. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выбрала победителя в номинации, посвященной героям-военкорам, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" определила трех призеров в спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны". Лучшие работы в данной номинации также войдут в плакатную экспозицию в поездах "Таврия", которую смогут увидеть все пассажиры в течение года.
"Хотелось бы обратиться к участникам конкурса и, в частности, к авторам в номинации о военных корреспондентах. Всегда тяжело говорить с детьми о войне, но, мне кажется, что, исходя из ваших работ, вы понимаете ее не хуже взрослых. Было особенно приятно видеть работы, посвященные моему погибшему коллеге Ростиславу Журавлеву. Важно, что сохраняется его память", — отметила военный корреспондент Александра Трофимова, слова которой цитирует пресс-служба.