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В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" - РИА Новости, 20.02.2025
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20:01 20.02.2025 (обновлено: 20:42 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/konkurs-2000642594.html
В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" - РИА Новости, 20.02.2025
В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" наградили в Музее Победы, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:01:00+03:00
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общество
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музей победы
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день защитника отечества
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" наградили в Музее Победы, сообщили в его пресс-службе. "Двадцатого февраля состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", который музей провел совместно с фондом "Защитники Отечества", - говорится в сообщении. Среди победителей рисунок восьмилетей Екатерины Макушиной из Нижнего Новгорода, которая показала встречу вернувшегося домой бойца Красной Армии с дочерью, работа десятилетней москвички Марии Коноваловой, на которой изображен Александр Невский, а также картина 15-летней Виктории Кидикас, на которой бойцы в зоне СВО читают письма из дома во время привала. Награждение прошло в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет, чьи работы вошли в лимитированную серию открыток к 23 февраля. Партнеры конкурса отметили особо яркие рисунки в специальных номинациях. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выбрала победителя в номинации, посвященной героям-военкорам, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" определила трех призеров в спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны". Лучшие работы в данной номинации также войдут в плакатную экспозицию в поездах "Таврия", которую смогут увидеть все пассажиры в течение года. "Хотелось бы обратиться к участникам конкурса и, в частности, к авторам в номинации о военных корреспондентах. Всегда тяжело говорить с детьми о войне, но, мне кажется, что, исходя из ваших работ, вы понимаете ее не хуже взрослых. Было особенно приятно видеть работы, посвященные моему погибшему коллеге Ростиславу Журавлеву. Важно, что сохраняется его память", — отметила военный корреспондент Александра Трофимова, слова которой цитирует пресс-служба.
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общество, москва, музей победы, россия, день защитника отечества, вооруженные силы рф
Общество, Москва, Музей Победы, Россия, День защитника Отечества, Вооруженные силы РФ
В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"

В Музее Победы наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Александра Трофимова и Илья Бекишев, победитель специальной номинации, посвященной героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и нашего времени, учрежденной МИА "Россия сегодня"
Военный корреспондент РИА Новости Александра Трофимова и Илья Бекишев, победитель специальной номинации, посвященной героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и нашего времени, учрежденной МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Военный корреспондент РИА Новости Александра Трофимова и Илья Бекишев, победитель специальной номинации, посвященной героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и нашего времени, учрежденной МИА "Россия сегодня"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" наградили в Музее Победы, сообщили в его пресс-службе.
"Двадцатого февраля состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", который музей провел совместно с фондом "Защитники Отечества", - говорится в сообщении.
© РИА Новости"Защитник Отечества", Ильина Софья, 17 лет Санкт-Петербург, 2 место в категории 15 -17 лет
Защитник Отечества, Ильина Софья, 17 лет Санкт-Петербург, 2 место в категории 15 -17 лет
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"Конструктор боевой машины- Катюша. Костиков А. Г.", Сергина Дарья, 14 лет Приморский край, Спецноминация Музея Победы
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"Военный корреспондент", Бекишев Илья, 13 лет Калужская область Спецноминация медиагруппы Россия сегодня
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4 из 5
"Подготовка к бою", Заколоворотный Вадим, 11 лет Волгоградская область. Спецноминация Музея Победы
© РИА Новости
5 из 5
Среди победителей рисунок восьмилетей Екатерины Макушиной из Нижнего Новгорода, которая показала встречу вернувшегося домой бойца Красной Армии с дочерью, работа десятилетней москвички Марии Коноваловой, на которой изображен Александр Невский, а также картина 15-летней Виктории Кидикас, на которой бойцы в зоне СВО читают письма из дома во время привала.
Награждение прошло в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет, чьи работы вошли в лимитированную серию открыток к 23 февраля.
© РИА Новости"Дружина Ильи Муромца", Валиуллина Амалия, 9 лет, Москва, 3 место в категории 9-11 лет
Дружина Ильи Муромца, Валиуллина Амалия, 9 лет, Москва, 3 место в категории 9-11 лет
"Дружина Ильи Муромца", Валиуллина Амалия, 9 лет, Москва, 3 место в категории 9-11 лет
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© РИА Новости"Александр Невский", Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
Александр Невский, Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
"Александр Невский", Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
© РИА Новости
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© РИА Новости"Защитим Землю Русскую!" Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
Защитим Землю Русскую! Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
"Защитим Землю Русскую!" Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
© РИА Новости
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© РИА НовостиВласова София, 8 лет, Кемеровская область, 3 место в категории 6-8 лет
Власова София, 8 лет, Кемеровская область, 3 место в категории 6-8 лет
Власова София, 8 лет, Кемеровская область, 3 место в категории 6-8 лет
© РИА Новости
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© РИА Новости"В минуты затишья", Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
В минуты затишья, Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
"В минуты затишья", Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
© РИА Новости
5 из 5
"Дружина Ильи Муромца", Валиуллина Амалия, 9 лет, Москва, 3 место в категории 9-11 лет
© РИА Новости
1 из 5
"Александр Невский", Васильева Кира, 14 лет Республика Башкортостан, 3 место в категории 12-14 лет
© РИА Новости
2 из 5
"Защитим Землю Русскую!" Громов Антон, 15 лет Приморский край, 3 место в категории 15 -17 лет
© РИА Новости
3 из 5
Власова София, 8 лет, Кемеровская область, 3 место в категории 6-8 лет
© РИА Новости
4 из 5
"В минуты затишья", Кидикас Виктория, 15 лет Московская область, 1 место в категории 15 -17 лет
© РИА Новости
5 из 5
Партнеры конкурса отметили особо яркие рисунки в специальных номинациях. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выбрала победителя в номинации, посвященной героям-военкорам, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" определила трех призеров в спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны". Лучшие работы в данной номинации также войдут в плакатную экспозицию в поездах "Таврия", которую смогут увидеть все пассажиры в течение года.
"Хотелось бы обратиться к участникам конкурса и, в частности, к авторам в номинации о военных корреспондентах. Всегда тяжело говорить с детьми о войне, но, мне кажется, что, исходя из ваших работ, вы понимаете ее не хуже взрослых. Было особенно приятно видеть работы, посвященные моему погибшему коллеге Ростиславу Журавлеву. Важно, что сохраняется его память", — отметила военный корреспондент Александра Трофимова, слова которой цитирует пресс-служба.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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