https://ria.ru/20250220/konkurs-2000642594.html

В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"

В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" - РИА Новости, 20.02.2025

В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"

Победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" наградили в Музее Победы, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 20.02.2025

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" наградили в Музее Победы, сообщили в его пресс-службе. "Двадцатого февраля состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", который музей провел совместно с фондом "Защитники Отечества", - говорится в сообщении. Среди победителей рисунок восьмилетей Екатерины Макушиной из Нижнего Новгорода, которая показала встречу вернувшегося домой бойца Красной Армии с дочерью, работа десятилетней москвички Марии Коноваловой, на которой изображен Александр Невский, а также картина 15-летней Виктории Кидикас, на которой бойцы в зоне СВО читают письма из дома во время привала. Награждение прошло в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет, чьи работы вошли в лимитированную серию открыток к 23 февраля. Партнеры конкурса отметили особо яркие рисунки в специальных номинациях. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выбрала победителя в номинации, посвященной героям-военкорам, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" определила трех призеров в спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны". Лучшие работы в данной номинации также войдут в плакатную экспозицию в поездах "Таврия", которую смогут увидеть все пассажиры в течение года. "Хотелось бы обратиться к участникам конкурса и, в частности, к авторам в номинации о военных корреспондентах. Всегда тяжело говорить с детьми о войне, но, мне кажется, что, исходя из ваших работ, вы понимаете ее не хуже взрослых. Было особенно приятно видеть работы, посвященные моему погибшему коллеге Ростиславу Журавлеву. Важно, что сохраняется его память", — отметила военный корреспондент Александра Трофимова, слова которой цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20250220/23_fevralya-1848760861.html

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общество, москва, музей победы, россия, день защитника отечества, вооруженные силы рф