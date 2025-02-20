https://ria.ru/20250220/kongo-2000448037.html

В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту

В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту - РИА Новости, 20.02.2025

В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту

Демократическая Республика Конго ценит позицию Москвы в части вооруженного конфликта в стране, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:28:00+03:00

2025-02-20T05:28:00+03:00

2025-02-20T05:28:00+03:00

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ООН, 20 фев – РИА Новости. Демократическая Республика Конго ценит позицию Москвы в части вооруженного конфликта в стране, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай. "Это хорошая позиция. Мы ценим такой взгляд на вещи", – сказал он. При этом Киншаса хотела бы, чтобы Москва больше "давила" на Руанду в качестве постоянного члена СБ ООН, отметил Нгай. Представитель ДР Конго добавил, что "время от времени" общается со своим российским коллегой Василием Небензей – последний раз, по его словам, их контакт состоялся несколько дней назад. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в минувшие выходные взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.

https://ria.ru/20250220/kongo-2000441350.html

https://ria.ru/20250217/kongo-1999761362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, руанда, демократическая республика конго, василий небензя, оон