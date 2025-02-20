В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту
Постпред при ООН Нгай: ДР Конго ценит позицию России по вооруженному конфликту
© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК. Архивное фото
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Демократическая Республика Конго ценит позицию Москвы в части вооруженного конфликта в стране, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай.
"Это хорошая позиция. Мы ценим такой взгляд на вещи", – сказал он.
Представитель ДР Конго добавил, что "время от времени" общается со своим российским коллегой Василием Небензей – последний раз, по его словам, их контакт состоялся несколько дней назад.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в минувшие выходные взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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