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В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту - РИА Новости, 20.02.2025
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05:28 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kongo-2000448037.html
В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту
В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту - РИА Новости, 20.02.2025
В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту
Демократическая Республика Конго ценит позицию Москвы в части вооруженного конфликта в стране, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:28:00+03:00
2025-02-20T05:28:00+03:00
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Демократическая Республика Конго ценит позицию Москвы в части вооруженного конфликта в стране, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай. "Это хорошая позиция. Мы ценим такой взгляд на вещи", – сказал он. При этом Киншаса хотела бы, чтобы Москва больше "давила" на Руанду в качестве постоянного члена СБ ООН, отметил Нгай. Представитель ДР Конго добавил, что "время от времени" общается со своим российским коллегой Василием Небензей – последний раз, по его словам, их контакт состоялся несколько дней назад. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в минувшие выходные взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250220/kongo-2000441350.html
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в мире, россия, руанда, демократическая республика конго, василий небензя, оон
В мире, Россия, Руанда, Демократическая Республика Конго, Василий Небензя, ООН
В ДР Конго оценили позицию России по вооруженному конфликту

Постпред при ООН Нгай: ДР Конго ценит позицию России по вооруженному конфликту

© Фото : соцсетиПовстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : соцсети
Повстанцы М23 и военные Руанды захватили аэропорт Кавуму в ДРК. Архивное фото
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Демократическая Республика Конго ценит позицию Москвы в части вооруженного конфликта в стране, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай.
"Это хорошая позиция. Мы ценим такой взгляд на вещи", – сказал он.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК
03:23
При этом Киншаса хотела бы, чтобы Москва больше "давила" на Руанду в качестве постоянного члена СБ ООН, отметил Нгай.
Представитель ДР Конго добавил, что "время от времени" общается со своим российским коллегой Василием Небензей – последний раз, по его словам, их контакт состоялся несколько дней назад.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в минувшие выходные взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
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Повстанцы в ДР Конго призвали к мирным переговорам с властями
17 февраля, 10:07
 
В миреРоссияРуандаДемократическая Республика КонгоВасилий НебензяООН
 
 
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