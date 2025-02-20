https://ria.ru/20250220/kongo-2000441350.html
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК - РИА Новости, 20.02.2025
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:23:00+03:00
2025-02-20T03:23:00+03:00
2025-02-20T03:24:00+03:00
в мире
сша
агентство по международному развитию сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940773_0:41:2921:1684_1920x0_80_0_0_70165bf2876d749c04f35a6500ae9439.jpg
ООН, 20 фев – РИА Новости. Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай. "(Мы обеспокоены всей ситуацией, сложившейся в результате конфликта - ред.), включая лабораторию", - сказал Нгай, отвечая на вопрос о том, обеспокоено ли его правительство потенциальной утечкой из лабораторий в районах, контролируемых повстанцами. При этом постпред ДР Конго выразил уверенность, что США следят за ситуацией. Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Позднее в ВОЗ заверили, что объект удалось обезопасить.
https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html
https://ria.ru/20250219/chad-2000291054.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940773_238:0:2834:1947_1920x0_80_0_0_4ed3c2a2fa83b88bc549f791ec9eab7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, агентство по международному развитию сша, оон
В мире, США, Агентство по международному развитию США, ООН
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК
Постпред Нгай: Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми США лабораториями