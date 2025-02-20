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Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК - РИА Новости, 20.02.2025
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03:23 20.02.2025 (обновлено: 03:24 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kongo-2000441350.html
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК - РИА Новости, 20.02.2025
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:23:00+03:00
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай. "(Мы обеспокоены всей ситуацией, сложившейся в результате конфликта - ред.), включая лабораторию", - сказал Нгай, отвечая на вопрос о том, обеспокоено ли его правительство потенциальной утечкой из лабораторий в районах, контролируемых повстанцами. При этом постпред ДР Конго выразил уверенность, что США следят за ситуацией. Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Позднее в ВОЗ заверили, что объект удалось обезопасить.
https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html
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В мире, США, Агентство по международному развитию США, ООН
Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК

Постпред Нгай: Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми США лабораториями

© AP Photo / Moses SawasawaБронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме. Архивное фото
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай.
"(Мы обеспокоены всей ситуацией, сложившейся в результате конфликта - ред.), включая лабораторию", - сказал Нгай, отвечая на вопрос о том, обеспокоено ли его правительство потенциальной утечкой из лабораторий в районах, контролируемых повстанцами.
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При этом постпред ДР Конго выразил уверенность, что США следят за ситуацией.
Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Позднее в ВОЗ заверили, что объект удалось обезопасить.
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