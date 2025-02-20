https://ria.ru/20250220/kongo-2000441350.html

Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК

Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК - РИА Новости, 20.02.2025

Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми USAID лабораториями в ДРК

Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:23:00+03:00

2025-02-20T03:23:00+03:00

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ООН, 20 фев – РИА Новости. Киншаса обеспокоена ситуацией со спонсируемыми американской USAID лабораториями в ДР Конго, сообщил в интервью РИА Новости постпред страны при ООН Зенон Муконго Нгай. "(Мы обеспокоены всей ситуацией, сложившейся в результате конфликта - ред.), включая лабораторию", - сказал Нгай, отвечая на вопрос о том, обеспокоено ли его правительство потенциальной утечкой из лабораторий в районах, контролируемых повстанцами. При этом постпред ДР Конго выразил уверенность, что США следят за ситуацией. Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии. Позднее в ВОЗ заверили, что объект удалось обезопасить.

https://ria.ru/20250214/kongo-1999503666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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