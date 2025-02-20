https://ria.ru/20250220/kompromissy-2000492304.html

СМИ: Зеленскому рекомендовали идти на компромиссы после избрания Трампа

СМИ: Зеленскому рекомендовали идти на компромиссы после избрания Трампа - РИА Новости, 20.02.2025

СМИ: Зеленскому рекомендовали идти на компромиссы после избрания Трампа

Республиканские конгрессмены и лоббисты после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа рекомендовали Владимиру Зеленскому продемонстрировать... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:59:00+03:00

2025-02-20T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Республиканские конгрессмены и лоббисты после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа рекомендовали Владимиру Зеленскому продемонстрировать готовность к компромиссам на мирных переговорах, сообщает телеканал NBC. В четверг Трамп заявил, что Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. По словам американского президента, "посредственный комедиант" был хорош только тем, что "играл Байденом", бывшим президентом США. "После победы Трампа... сторонники Украины среди республиканцев в конгрессе и лоббисты, нанятые Киевом в Вашингтоне, посоветовали Зеленскому продемонстрировать, что его правительство готово идти на компромиссы в ходе мирных переговоров, и попытаться убедить Трампа в том, что Россия является основным препятствием на пути к какому-либо урегулированию", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на источники. По словам одного из источников, Украине нужно было убедить Трампа, что она не является проблемой. Однако, по мнению Трампа, Зеленский противится тем требованиям, которые президент США считает разумными, указывает телеканал. Как считает американский лидер, глава киевского режима не торопится идти на компромиссы, которые американские и европейские чиновники считают необходимыми для мирной договоренности. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. 20 января он принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз.

https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000439222.html

https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html

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