https://ria.ru/20250220/kompensatsiya-2000454158.html

Подростки из Кузбасса получат компенсацию за распространение порно с ними

Подростки из Кузбасса получат компенсацию за распространение порно с ними - РИА Новости, 20.02.2025

Подростки из Кузбасса получат компенсацию за распространение порно с ними

Мальчик и девочка из города Мариинска Кемеровской области, состоявшие в интимной связи, получат денежную компенсацию из-за распространения фотографий и видео... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:04:00+03:00

2025-02-20T07:04:00+03:00

2025-02-20T07:10:00+03:00

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Мальчик и девочка из города Мариинска Кемеровской области, состоявшие в интимной связи, получат денежную компенсацию из-за распространения фотографий и видео порнографического содержания с их участием, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда. Как сообщили в суде, около полутора лет назад 18-летней девушке ее знакомый прислал видеозаписи и фотографии порнографического содержания несовершеннолетних, состоявших в интимных отношениях. Эти материалы девушка переслала родственникам девочки-участницы съемок, в результате чего в отношении 18-летней местной жительницы правоохранители возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 13-летний подросток сделал несколько фотографий и видеозаписей интимных отношений своих знакомых, являющихся несовершеннолетними, на мобильный телефон. Позже подросток переслал изображения знакомому, который в свою очередь переслал полученные материалы 18-летней девушке, близко знакомой с семьей девочки, изображенной на фото и видео. Эта девушка перенаправила полученные файлы родственникам несовершеннолетней. Родные девочки обратились в правоохранительные органы. Комплексная судебная экспертиза фотографий и видеофайлов подтвердила, что представленные экспертам материалы являются порнографическими. "В отношении 13-летнего подростка, который сделал фотографии и видеозаписи на свой мобильный телефон, а позже переслал их 18-летнему знакомому, было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что он еще не достиг возраста уголовной ответственности за совершение такого рода преступлений. А в отношении 18-летних девушки и парня, которые далее пересылали по сети "Интернет" полученную "детскую порнографию", следственными органами были возбуждены уголовные дела", – говорится в сообщении. В итоге молодой человек был признан виновным в распространении сведений о частной жизни и в распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Ему было назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В отношении девушки, переславшей полученные материалы порнографического содержания родственникам изображенной на них девочки, суд не установил состава уголовного преступления. Было установлено, что, направляя родственникам полученные файлы, девушка была уверена, что никому из посторонних они переданы не будут. Девушка считала, что таким образом доведет до родственников девочки информацию о ее неподобающем поведении. В результате приговором Мариинского городского суда Кемеровской области 18-летняя девушка была признана невиновной и оправдана. "При этом суд… обязал всех причастных к распространению порнографических изображений несовершеннолетних выплатить в пользу этих подростков компенсацию морального вреда. Изготовивший порнографические материалы и запустивший процесс их распространения юнец и его законный представитель обязаны выплатить по 20 тысяч рублей каждому из подростков, изображённых на… материалах. Осужденный молодой человек, переславший… полученные порнографические материалы, обязан выплатить изображенной на этих материалах девочке 35 тысяч рублей, а изображенному на фото и видео подростку – 20 тысяч рублей… Оправданная в совершении преступления местная жительница обязана компенсировать моральный вред пострадавшим подросткам… - по 5 тысяч рублей каждому", - сообщили в суде. Отмечается, что в данный момент суд рассматривает исковые требования оправданной девушки, которая требует с Минфина России за незаконное уголовное преследование компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811451886.html

https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html

https://ria.ru/20241023/bashkirija-1979580974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, мариинск, россия