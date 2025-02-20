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В Москве представили книгу "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд" - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 20.02.2025 (обновлено: 16:04 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kniga-2000583770.html
В Москве представили книгу "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд"
В Москве представили книгу "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд" - РИА Новости, 20.02.2025
В Москве представили книгу "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд"
Презентация книги коллектива белорусских авторов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:00:00+03:00
2025-02-20T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир жога
вооруженные силы украины
белоруссия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Презентация книги коллектива белорусских авторов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО материалы, прошла в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. Над книгой также работали депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии, гендиректор нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ, спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии Ксения Лебедева. "Поездок было много, и объездили мы весь Донбасс, всю Новороссию. С севера на юг, с запада на восток... Очень много различных впечатлений, главное впечатление - это люди. В первую очередь это книга о людях Донбасса", - сказал на презентации книги Григорий Азаренок. В книге рассказывается об бойцах спецоперации, о волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, о всех небезразличных людях, для которых "эта борьба - принцип жизни, личное дело", отметил Сергей Лущ. Говоря о людях Донбасса, Азаренок привел в пример случайно встреченного ребенка в Донецке, который, услышав звуки обстрела, по ним определил тип используемого вооружения с направлением удара. Журналист также упомянул удар ВСУ по месту проведения концерта в годовщину гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги в Волновахе. "Мы сидим в зале, смотрим концерт. Выступает генерал армии ДНР тогда еще. Жахнуло так, что здание затряслось. Он такой: "Слушайте, похоже, нас обстреливают. Продолжаем мероприятие или, может быть, сворачиваемся?". То есть особые люди, особые психология, мировоззрение, менталитет. Вот этот дух стойкости, силы, мощи. Вот об этом мы постарались рассказать", - добавил белорусский журналист.
https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html
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донбасс, владимир жога, вооруженные силы украины, белоруссия, москва, россия, новороссия, общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Жога, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Москва, Россия, Новороссия, Общество
В Москве представили книгу "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд"

В Москве представили книгу белорусских журналистов об увиденном в Донбассе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКнига белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представленная на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве
Книга белорусских авторов Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд, представленная на пресс-конференции в ММПЦ Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Книга белорусских авторов "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд", представленная на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Презентация книги коллектива белорусских авторов "Донбасс—Новороссия. Белорусский взгляд", в которой представлены собранные за время работы в зоне СВО материалы, прошла в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.
Над книгой также работали депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии, гендиректор нацбиблиотеки Вадим Гигин, политобозреватель белорусского телеканала "Столичное телевидение" Григорий Азаренок, председатель центрального совета социально-культурного общественного объединения "Движение "Союз" Сергей Лущ, спецкорреспондент Первого информационного телеканала Белоруссии Ксения Лебедева.
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В Омске откроют выставку о геноциде жителей Донбасса
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"Поездок было много, и объездили мы весь Донбасс, всю Новороссию. С севера на юг, с запада на восток... Очень много различных впечатлений, главное впечатление - это люди. В первую очередь это книга о людях Донбасса", - сказал на презентации книги Григорий Азаренок.
В книге рассказывается об бойцах спецоперации, о волонтерах, доставляющих гуманитарную помощь, медикаменты, о всех небезразличных людях, для которых "эта борьба - принцип жизни, личное дело", отметил Сергей Лущ.
Говоря о людях Донбасса, Азаренок привел в пример случайно встреченного ребенка в Донецке, который, услышав звуки обстрела, по ним определил тип используемого вооружения с направлением удара. Журналист также упомянул удар ВСУ по месту проведения концерта в годовщину гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги в Волновахе.
"Мы сидим в зале, смотрим концерт. Выступает генерал армии ДНР тогда еще. Жахнуло так, что здание затряслось. Он такой: "Слушайте, похоже, нас обстреливают. Продолжаем мероприятие или, может быть, сворачиваемся?". То есть особые люди, особые психология, мировоззрение, менталитет. Вот этот дух стойкости, силы, мощи. Вот об этом мы постарались рассказать", - добавил белорусский журналист.
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Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВладимир ЖогаВооруженные силы УкраиныБелоруссияМоскваРоссияНовороссияОбщество
 
 
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