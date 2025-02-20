Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kitaj-2000489544.html
МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине
МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине
Китай придерживается последовательной позиции по украинскому кризису, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, не став... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:49:00+03:00
2025-02-20T10:49:00+03:00
в мире
китай
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китай придерживается последовательной позиции по украинскому кризису, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, не став озвучивать конкретную позицию КНР в отношении ситуации с проведением президентских выборов на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского президента о том, что Зеленский отказывается проводить выборы, а также выразить позицию Пекина по этому вопросу. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Ранее МИД КНР неоднократно заявлял, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной, при этом Китай не пытается извлечь выгоду из конфликта. Пекин также последовательно подчеркивает, что приветствует все усилия, направленные на мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982158499.html
китай
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Китай, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине

Го Цзякунь: Пекин придерживается последовательной позиции по украинскому кризису

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китай придерживается последовательной позиции по украинскому кризису, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, не став озвучивать конкретную позицию КНР в отношении ситуации с проведением президентских выборов на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
1 февраля, 21:29
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского президента о том, что Зеленский отказывается проводить выборы, а также выразить позицию Пекина по этому вопросу.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Ранее МИД КНР неоднократно заявлял, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной, при этом Китай не пытается извлечь выгоду из конфликта. Пекин также последовательно подчеркивает, что приветствует все усилия, направленные на мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Китайские аналитики рассказали, как победа Трампа повлияет на Украину
6 ноября 2024, 11:38
 
В миреКитайУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала