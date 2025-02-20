https://ria.ru/20250220/kitaj-2000489544.html

МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине

МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

МИД КНР уклонился от ответа на вопрос о выборах на Украине

Китай придерживается последовательной позиции по украинскому кризису, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, не став... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:49:00+03:00

2025-02-20T10:49:00+03:00

2025-02-20T10:49:00+03:00

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ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китай придерживается последовательной позиции по украинскому кризису, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, не став озвучивать конкретную позицию КНР в отношении ситуации с проведением президентских выборов на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского президента о том, что Зеленский отказывается проводить выборы, а также выразить позицию Пекина по этому вопросу. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Ранее МИД КНР неоднократно заявлял, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной, при этом Китай не пытается извлечь выгоду из конфликта. Пекин также последовательно подчеркивает, что приветствует все усилия, направленные на мирные переговоры для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html

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в мире, китай, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп