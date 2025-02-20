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В МИД Китая призвали к диалогу с США на фоне слухов о торговой сделке - РИА Новости, 20.02.2025
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10:39 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kitaj-2000486877.html
В МИД Китая призвали к диалогу с США на фоне слухов о торговой сделке
В МИД Китая призвали к диалогу с США на фоне слухов о торговой сделке - РИА Новости, 20.02.2025
В МИД Китая призвали к диалогу с США на фоне слухов о торговой сделке
Китай и США должны решать имеющиеся вопросы путем диалога и переговоров на основе равенства и взаимного уважения, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:39:00+03:00
2025-02-20T10:39:00+03:00
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ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китай и США должны решать имеющиеся вопросы путем диалога и переговоров на основе равенства и взаимного уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку. "Обе стороны должны решать свои озабоченности путем диалога и консультаций на основе равенства и взаимного уважения", - сказал Го Цзякунь, комментируя возможность заключения новой торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. Дипломат подчеркнул, что в торговых и тарифных войнах нет победителей, и они наносят ущерб интересам людей во всех странах. "Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - добавил он. Агентство Блумберг указывало, что хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые, в том числе, создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
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цены на нефть, китай, сша, пекин, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Пекин, В мире
В МИД Китая призвали к диалогу с США на фоне слухов о торговой сделке

Го Цзякунь: Китай и США должны решать вопросы путем диалога и консультаций

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США . Архивное фото
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ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китай и США должны решать имеющиеся вопросы путем диалога и переговоров на основе равенства и взаимного уважения, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп допустил, что США и КНР могут заключить новую торговую сделку.
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"Обе стороны должны решать свои озабоченности путем диалога и консультаций на основе равенства и взаимного уважения", - сказал Го Цзякунь, комментируя возможность заключения новой торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.
Дипломат подчеркнул, что в торговых и тарифных войнах нет победителей, и они наносят ущерб интересам людей во всех странах.
"Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - добавил он.
Агентство Блумберг указывало, что хотя Трамп не назвал возможные условия подобной сделки, она может столкнуться с рядом препятствий, которые, в том числе, создал сам Трамп. В этой связи агентство напоминает о дополнительных пошлинах в размере 10%, введенных Трампом в отношении импортируемых в США китайских товаров.
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Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
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