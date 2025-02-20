https://ria.ru/20250220/kitaj-2000483815.html

В Китае начали внедрять Deepseek для помощи руководящим кадрам

В Китае начали внедрять Deepseek для помощи руководящим кадрам - РИА Новости, 20.02.2025

В Китае начали внедрять Deepseek для помощи руководящим кадрам

Власти китайских регионов начали внедрять возможности искусственного интеллекта (ИИ) от компании DeepSeek для "помощи руководящим кадрам в принятии решений",... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:32:00+03:00

2025-02-20T10:32:00+03:00

2025-02-20T10:32:00+03:00

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ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Власти китайских регионов начали внедрять возможности искусственного интеллекта (ИИ) от компании DeepSeek для "помощи руководящим кадрам в принятии решений", пишет китайское издание "Пэнпай". Как пишет газета, ранее в ряде китайских регионов прошли заседания местных властей, на которых обсуждалось применение технологий ИИ в процессе принятия административных решений. В частности, на заседании руководства городского округа Лайбинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР было подчеркнуто, что руководящие кадры на всех уровнях должны "активно осваивать и изучать новые технологии, учиться использовать большие модели, такие как DeepSeek, использовать искусственный интеллект для принятия решений, анализа и решения проблем". Чиновников призвали использовать связку "человеческий мозг + искусственный интеллект" для "повышения качества и эффективности работы". Власти провинции Хэнань, как отмечает газета, также ранее подчеркнули, что местные руководящие кадры должны "углубленно изучать, осваивать использование больших моделей, таких как DeepSeek", в том числе, для помощи в принятии решений. Издание отмечает, что возможности DeepSeek также начали внедряться в городах провинции Гуандун и Хунань. Например, в городе Чанше их планируют использовать в сфере интеллектуального управления городской безопасностью и применять в различных сценариях, связанных с жильем, газом, транспортом, стихийными бедствиями, а также в области общественной безопасности. Китайское государственное издание Global Times ранее сообщало, что власти города Шэньчжэнь внедрили 70 цифровых сервисов, которые работают на базе искусственного интеллекта (ИИ) от компании DeepSeek для того, чтобы повысить эффективность административных рабочих процессов. Отмечалось, что нововведение позволило сократить время создания персонализированного контента с пяти дней до нескольких минут, точность обработки запросов выросла с 70% до 95%, а показатель своевременного выполнения услуг вырос на 25%. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.

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в мире, технологии, китай, гуанси-чжуанский автономный район, хэнань, apple, nasdaq