https://ria.ru/20250220/kishinev-2000667810.html

В Молдавии начали подготовку к празднованию 80-летия Победы

В Молдавии начали подготовку к празднованию 80-летия Победы - РИА Новости, 20.02.2025

В Молдавии начали подготовку к празднованию 80-летия Победы

Расширенное заседание национального координационного комитета "Победа", посвященное подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:24:00+03:00

2025-02-20T23:24:00+03:00

2025-02-20T23:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Расширенное заседание национального координационного комитета "Победа", посвященное подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Кишиневе, сообщил в четверг председатель оргкомитета Алексей Петрович. "Главной темой встречи стало объединение патриотически настроенных общественно-политических сил для достойной встречи юбилея Победы советского народа над фашистской Германией", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что участники мероприятия единогласно высказались против политизации предстоящих торжеств. "На встрече был представлен проект плана праздничных мероприятий, включающий благоустройство более 20 воинских памятников и захоронений по всей республике, адресную помощь оставшимся в живых ветеранам войны, а также организацию не менее 50 просветительских встреч для молодежи", - добавил Петрович. Общественный деятель подчеркнул, что важно сплотить ряды в борьбе с фальсификаторами и ревизионистами истории Великой Отечественной войны. Инициатива по созданию координационного комитета возникла на фоне усиливающихся в Молдавии тенденций пересмотра исторических событий Второй мировой войны. В прошлом году некоторые политические силы предпринимали попытки отменить традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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