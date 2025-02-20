В Киеве допустили демилитаризацию в рамках мирной сделки
Economist: Украина вряд ли признает потерю территорий в рамках мирной сделки
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Киеве заявили, что Украина вряд ли когда-либо официально признает потерю территорий в рамках мирной сделки, однако допустили некоторую демилитаризацию, пишет журнал Economist.
"По словам... (чиновника - ред.), абсолютный минимум, который Украина может принять, включает продолжение связей с западными армиями, отсутствие масштабной демилитаризации, продолжение притока оружия и денег, а также ввод иностранных сил по поддержанию мира", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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