https://ria.ru/20250220/khinshteyn-2000575198.html

Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев

Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев - РИА Новости, 20.02.2025

Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:46:00+03:00

2025-02-20T15:46:00+03:00

2025-02-20T15:46:00+03:00

экономика

ипотека

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александр хинштейн

эльвира набиуллина

сбербанк россии

кредит

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КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для вынужденных переселенцев курского приграничья. Хинштейн пояснил, что после событий августа (вторжение ВСУ в Курскую область - ред.) одной из мер поддержки для жителей приграничных районов стала реструктуризация их кредитов с отсрочкой платежа, однако некоторые банки за время этой просрочки начинают начислять дополнительный процент, что вызывает справедливое возмущение у курян. "Банком России был направлен ряд рекомендательных писем, чтобы кредитные учреждения реструктуризировали кредиты для жителей приграничья – как потребительские, так и ипотечные. Например, Сбербанк предоставляет отстрочку на 3 месяца автоматически, даже без заявления от заемщика. Так, проценты не начисляются, и размер платежа не меняется", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, вопрос начисления процентов и удорожания кредитов поднимается жителями региона практически на каждой встрече. "Курская область нуждается в едином подходе по реструктуризации кредитов для переселенцев… Обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для наших жителей. Это позволит сдержать рост платежей. Понимаю, что для банков это серьезный шаг, но игнорировать сегодняшние реалии и пытаться нажиться на наших жителях, которым и так непросто, – это неправильно! Рассчитываю, что при поддержке федерального центра сможем найти решение", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000566489.html

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экономика, ипотека, курская область, россия, александр хинштейн, эльвира набиуллина, сбербанк россии, кредит, общество