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Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев - РИА Новости, 20.02.2025
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15:46 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/khinshteyn-2000575198.html
Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев
Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев - РИА Новости, 20.02.2025
Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:46:00+03:00
2025-02-20T15:46:00+03:00
экономика
ипотека
курская область
россия
александр хинштейн
эльвира набиуллина
сбербанк россии
кредит
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КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для вынужденных переселенцев курского приграничья. Хинштейн пояснил, что после событий августа (вторжение ВСУ в Курскую область - ред.) одной из мер поддержки для жителей приграничных районов стала реструктуризация их кредитов с отсрочкой платежа, однако некоторые банки за время этой просрочки начинают начислять дополнительный процент, что вызывает справедливое возмущение у курян. "Банком России был направлен ряд рекомендательных писем, чтобы кредитные учреждения реструктуризировали кредиты для жителей приграничья – как потребительские, так и ипотечные. Например, Сбербанк предоставляет отстрочку на 3 месяца автоматически, даже без заявления от заемщика. Так, проценты не начисляются, и размер платежа не меняется", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, вопрос начисления процентов и удорожания кредитов поднимается жителями региона практически на каждой встрече. "Курская область нуждается в едином подходе по реструктуризации кредитов для переселенцев… Обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для наших жителей. Это позволит сдержать рост платежей. Понимаю, что для банков это серьезный шаг, но игнорировать сегодняшние реалии и пытаться нажиться на наших жителях, которым и так непросто, – это неправильно! Рассчитываю, что при поддержке федерального центра сможем найти решение", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250220/pravitelstvo-2000566489.html
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экономика, ипотека, курская область, россия, александр хинштейн, эльвира набиуллина, сбербанк россии, кредит, общество
Экономика, Ипотека, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Эльвира Набиуллина, Сбербанк России, Кредит, Общество
Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев

Хинштейн обратился к Набиуллиной по реструктуризации кредитов для переселенцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для вынужденных переселенцев курского приграничья.
Хинштейн пояснил, что после событий августа (вторжение ВСУ в Курскую область - ред.) одной из мер поддержки для жителей приграничных районов стала реструктуризация их кредитов с отсрочкой платежа, однако некоторые банки за время этой просрочки начинают начислять дополнительный процент, что вызывает справедливое возмущение у курян.
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"Банком России был направлен ряд рекомендательных писем, чтобы кредитные учреждения реструктуризировали кредиты для жителей приграничья – как потребительские, так и ипотечные. Например, Сбербанк предоставляет отстрочку на 3 месяца автоматически, даже без заявления от заемщика. Так, проценты не начисляются, и размер платежа не меняется", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, вопрос начисления процентов и удорожания кредитов поднимается жителями региона практически на каждой встрече.
"Курская область нуждается в едином подходе по реструктуризации кредитов для переселенцев… Обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для наших жителей. Это позволит сдержать рост платежей. Понимаю, что для банков это серьезный шаг, но игнорировать сегодняшние реалии и пытаться нажиться на наших жителях, которым и так непросто, – это неправильно! Рассчитываю, что при поддержке федерального центра сможем найти решение", - добавил Хинштейн.
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ЭкономикаИпотекаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииКредитОбщество
 
 
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