Хинштейн попросил Набиуллину сформировать подход по кредитам переселенцев
Хинштейн обратился к Набиуллиной по реструктуризации кредитов для переселенцев
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для вынужденных переселенцев курского приграничья.
Хинштейн пояснил, что после событий августа (вторжение ВСУ в Курскую область - ред.) одной из мер поддержки для жителей приграничных районов стала реструктуризация их кредитов с отсрочкой платежа, однако некоторые банки за время этой просрочки начинают начислять дополнительный процент, что вызывает справедливое возмущение у курян.
"Банком России был направлен ряд рекомендательных писем, чтобы кредитные учреждения реструктуризировали кредиты для жителей приграничья – как потребительские, так и ипотечные. Например, Сбербанк предоставляет отстрочку на 3 месяца автоматически, даже без заявления от заемщика. Так, проценты не начисляются, и размер платежа не меняется", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, вопрос начисления процентов и удорожания кредитов поднимается жителями региона практически на каждой встрече.
"Курская область нуждается в едином подходе по реструктуризации кредитов для переселенцев… Обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для наших жителей. Это позволит сдержать рост платежей. Понимаю, что для банков это серьезный шаг, но игнорировать сегодняшние реалии и пытаться нажиться на наших жителях, которым и так непросто, – это неправильно! Рассчитываю, что при поддержке федерального центра сможем найти решение", - добавил Хинштейн.