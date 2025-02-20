https://ria.ru/20250220/kartina-2000547927.html

В РПЦ прокомментировали картину в кабинете замглавы ДУМ Мухетдинова

В РПЦ прокомментировали картину в кабинете замглавы ДУМ Мухетдинова - РИА Новости, 20.02.2025

В РПЦ прокомментировали картину в кабинете замглавы ДУМ Мухетдинова

Глумление над религиозными символами, которое заметили на картине в кабинете первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова, не... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:18:00+03:00

2025-02-20T14:18:00+03:00

2025-02-20T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Глумление над религиозными символами, которое заметили на картине в кабинете первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале. Ранее член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков в Telegram-канале разместил фотографии художественных полотен в рабочем кабинете Мухетдинова. Дюков отметил, что на картине по теме битве на Калке изображены "мучительные убийства русских", что вызвало широкий общественный резонанс. Одна из этих картин – "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года". На ней изображены монголы, которые пируют на трупах русских воинов, щитах со знаменами, в том числе на знамени "Спас Нерукотворный", которое исторически считается символом русского воинства. Сейчас нашивки со "Спасом", как не раз заявляли в РПЦ, носят многие воины в зоне СВО, в том числе в Донбассе, где исторически и произошло сражение на Калке. После Мухетдинов в комментарии РИА Новости заметил, что "в том же бою против монголов сражались и союзники славян - кипчаки, предки современных тюркских народов РФ", а также выразил мнение, что "монгольское владычество началось с великой трагедии, но привело к государственному строительству и объединению народов Евразии". Позже Мухетдинов в Telegram-канале ДУМ РФ сообщил, что заменит картину о битве на Калке на полотно о Великой Отечественной войне, так как "содержание картины задело чувства сограждан", а роль религиозных деятелей "заключается в том, чтобы сеять мир, укреплять единство и дружбу между народами". "Широкий общественный консенсус, который сложился в отношении художественно-политических предпочтений зампреда ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, свидетельствует о том, что среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество. Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале. По его словам, нет нужды "выдумывать миф о вкладе русских и татар в общую историю". "Не одну стену заняли бы картины со списками татар на русской службе. От великих воинов Бахты, Кидыря, Мамата, мурз Бельского и Шиголея, муфтиев Мухаммеджана Хуссейнова и Мухаммада-Сафы Баязитова, убиенного ваххабитами богослова Валиуллы Якупова до тех, кто выполняет свой долг на полях сражений СВО. Запрос на вражду между народами России до недавнего времени был хорошим бизнесом врагов нашей страны и многие его капитализировали даже здесь, у нас под боком. Но пришло время положить конец этой порочной практике и ее операторам. В политике, в творчестве, где угодно. Торговцам ненавистью нет места в нашей стране", - заключил представитель РПЦ.

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https://ria.ru/20241206/tayny-1987527868.html

https://ria.ru/20250210/medrese-1998338226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донбасс, дамир мухетдинов, вахтанг кипшидзе, александр дюков, русская православная церковь, московский патриархат