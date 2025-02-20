https://ria.ru/20250220/karlson-2000442545.html

Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского

Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

Карлсон указал на странность в состоянии Зеленского

Президент Украины выглядит как человек, находящийся под действием сильных наркотических веществ, заявил американский журналист Такер Карлсон во время трансляции РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:55:00+03:00

2025-02-20T03:55:00+03:00

2025-02-20T03:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины выглядит как человек, находящийся под действием сильных наркотических веществ, заявил американский журналист Такер Карлсон во время трансляции в соцсети X."Просто смотришь на него и думаешь — с ним (с Зеленским. — прим.ред.) явно что-то не так", — заявил он.Кроме того, приглашенный гость трансляции, юрист Боб Амстердам отметил, что подозрения Зеленского в употреблении наркотиков широко распространены как на Украине, так и в Европе."Состояние Зеленского прекрасно сочетается с новым уровнем украинской пропаганды, когда даже мысль о заключении мира считается преступной", — заключили участники трансляции.Президента Украины Зеленского неоднократно подозревали в употреблении наркотических веществ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в минувшую пятницу призвала обратить внимание на поведение Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой он переводил взгляд с одного места на другое, хаотично менял положение рук и головы, а также выражение лица, открывая и закрывая рот.Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в 2022 году выразил мнение, что Зеленский употребляет наркотики, от которых выработал неискоренимую зависимость.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000439894.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382537.html

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в мире, украина, европа, россия, такер карлсон, мария захарова, владимир зеленский