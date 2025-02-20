https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html

Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе

Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе - РИА Новости, 20.02.2025

Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:40:00+03:00

2025-02-20T20:40:00+03:00

2025-02-20T20:40:00+03:00

экономика

россия

артур парфенчиков

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

энергетика

республика карелия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de5b3319f97b6de9a28cfbefbc1e6cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные диапазоны ее потребления, сообщили региональные власти. "Глава Карелии направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для жителей республики. Для этого необходимо на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества", – говорится в сообщении на странице администрации главы региона в соцсети "ВКонтакте". Как уточняется, в январе жителям Карелии начислили плату за электроэнергию, исходя из новых тарифных диапазонов ее потребления, установленных в РФ с 1 января. В результате многие потребители попали в наиболее "дорогой" третий диапазон. "По поручению главы республики была достигнута договоренность с энергосбытовыми компаниями о перерасчете платы всем индивидуальным домам. Таким образом, число потребителей, отнесенных к третьему диапазону, сократили с 7,5 тысяч домов до 1,6 (тысячи)", – пояснили республиканские власти. Отмечается, что законодательство позволяет увеличить границы диапазонов в регионах с низким уровнем газификации путем применения повышающего коэффициента. В Карелии из более чем 80 тысяч индивидуальных жилых домов к природному газу подключены около 1 тысячи. Соответственно, для республики может быть применен повышающий коэффициент для изменения диапазонов потребления электроэнергии в интересах ее потребителей. С 1 января в России были введены разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифные диапазоны потребления электроэнергии для населения. Однако кабмин также ввел исключения для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления будут устанавливаться с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель. Как заявили в четверг в комитете Госдумы по энергетике, постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в домах без газового отопления на территории любого субъекта РФ, будет принято до конца февраля. Постановление предусматривает расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ. Также в постановлении прописана необходимость пересмотра органами власти субъектов РФ тарифов на электроэнергию для населения исходя из новых правил не позднее 1 марта текущего года, а также проведения пересчета стоимости электроэнергии за прошедшие январь и февраль.

https://ria.ru/20250218/kriptomaynery-1999994754.html

https://ria.ru/20250210/rossija-1998461086.html

https://ria.ru/20250218/novak-2000161591.html

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, артур парфенчиков, федеральная антимонопольная служба (фас россии), энергетика, республика карелия, общество