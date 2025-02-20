https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе
Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:40:00+03:00
2025-02-20T20:40:00+03:00
2025-02-20T20:40:00+03:00
экономика
россия
артур парфенчиков
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
энергетика
республика карелия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные диапазоны ее потребления, сообщили региональные власти. "Глава Карелии направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для жителей республики. Для этого необходимо на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества", – говорится в сообщении на странице администрации главы региона в соцсети "ВКонтакте". Как уточняется, в январе жителям Карелии начислили плату за электроэнергию, исходя из новых тарифных диапазонов ее потребления, установленных в РФ с 1 января. В результате многие потребители попали в наиболее "дорогой" третий диапазон. "По поручению главы республики была достигнута договоренность с энергосбытовыми компаниями о перерасчете платы всем индивидуальным домам. Таким образом, число потребителей, отнесенных к третьему диапазону, сократили с 7,5 тысяч домов до 1,6 (тысячи)", – пояснили республиканские власти. Отмечается, что законодательство позволяет увеличить границы диапазонов в регионах с низким уровнем газификации путем применения повышающего коэффициента. В Карелии из более чем 80 тысяч индивидуальных жилых домов к природному газу подключены около 1 тысячи. Соответственно, для республики может быть применен повышающий коэффициент для изменения диапазонов потребления электроэнергии в интересах ее потребителей. С 1 января в России были введены разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифные диапазоны потребления электроэнергии для населения. Однако кабмин также ввел исключения для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления будут устанавливаться с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель. Как заявили в четверг в комитете Госдумы по энергетике, постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в домах без газового отопления на территории любого субъекта РФ, будет принято до конца февраля. Постановление предусматривает расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ. Также в постановлении прописана необходимость пересмотра органами власти субъектов РФ тарифов на электроэнергию для населения исходя из новых правил не позднее 1 марта текущего года, а также проведения пересчета стоимости электроэнергии за прошедшие январь и февраль.
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экономика, россия, артур парфенчиков, федеральная антимонопольная служба (фас россии), энергетика, республика карелия, общество
Экономика, Россия, Артур Парфенчиков, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Энергетика, Республика Карелия, Общество
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе
Глава Карелии попросил власти РФ снизить плату за электричество в республике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные диапазоны ее потребления, сообщили региональные власти.
"Глава Карелии направил в правительство России
обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для жителей республики. Для этого необходимо на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества", – говорится в сообщении на странице администрации главы региона в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняется, в январе жителям Карелии начислили плату за электроэнергию, исходя из новых тарифных диапазонов ее потребления, установленных в РФ с 1 января. В результате многие потребители попали в наиболее "дорогой" третий диапазон.
"По поручению главы республики была достигнута договоренность с энергосбытовыми компаниями о перерасчете платы всем индивидуальным домам. Таким образом, число потребителей, отнесенных к третьему диапазону, сократили с 7,5 тысяч домов до 1,6 (тысячи)", – пояснили республиканские власти.
Отмечается, что законодательство позволяет увеличить границы диапазонов в регионах с низким уровнем газификации путем применения повышающего коэффициента. В Карелии из более чем 80 тысяч индивидуальных жилых домов к природному газу подключены около 1 тысячи. Соответственно, для республики может быть применен повышающий коэффициент для изменения диапазонов потребления электроэнергии в интересах ее потребителей.
С 1 января в России были введены разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС
) тарифные диапазоны потребления электроэнергии для населения. Однако кабмин также ввел исключения для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления будут устанавливаться с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель.
Как заявили в четверг в комитете Госдумы
по энергетике, постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в домах без газового отопления на территории любого субъекта РФ, будет принято до конца февраля.
Постановление предусматривает расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ. Также в постановлении прописана необходимость пересмотра органами власти субъектов РФ тарифов на электроэнергию для населения исходя из новых правил не позднее 1 марта текущего года, а также проведения пересчета стоимости электроэнергии за прошедшие январь и февраль.