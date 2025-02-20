Рейтинг@Mail.ru
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kareliya-2000651322.html
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе
Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:40:00+03:00
2025-02-20T20:40:00+03:00
экономика
россия
артур парфенчиков
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
энергетика
республика карелия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0de5b3319f97b6de9a28cfbefbc1e6cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные диапазоны ее потребления, сообщили региональные власти. "Глава Карелии направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для жителей республики. Для этого необходимо на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества", – говорится в сообщении на странице администрации главы региона в соцсети "ВКонтакте". Как уточняется, в январе жителям Карелии начислили плату за электроэнергию, исходя из новых тарифных диапазонов ее потребления, установленных в РФ с 1 января. В результате многие потребители попали в наиболее "дорогой" третий диапазон. "По поручению главы республики была достигнута договоренность с энергосбытовыми компаниями о перерасчете платы всем индивидуальным домам. Таким образом, число потребителей, отнесенных к третьему диапазону, сократили с 7,5 тысяч домов до 1,6 (тысячи)", – пояснили республиканские власти. Отмечается, что законодательство позволяет увеличить границы диапазонов в регионах с низким уровнем газификации путем применения повышающего коэффициента. В Карелии из более чем 80 тысяч индивидуальных жилых домов к природному газу подключены около 1 тысячи. Соответственно, для республики может быть применен повышающий коэффициент для изменения диапазонов потребления электроэнергии в интересах ее потребителей. С 1 января в России были введены разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифные диапазоны потребления электроэнергии для населения. Однако кабмин также ввел исключения для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления будут устанавливаться с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель. Как заявили в четверг в комитете Госдумы по энергетике, постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в домах без газового отопления на территории любого субъекта РФ, будет принято до конца февраля. Постановление предусматривает расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ. Также в постановлении прописана необходимость пересмотра органами власти субъектов РФ тарифов на электроэнергию для населения исходя из новых правил не позднее 1 марта текущего года, а также проведения пересчета стоимости электроэнергии за прошедшие январь и февраль.
https://ria.ru/20250218/kriptomaynery-1999994754.html
https://ria.ru/20250210/rossija-1998461086.html
https://ria.ru/20250218/novak-2000161591.html
россия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3c987fa4d419f2ff76f28627c55a321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, артур парфенчиков, федеральная антимонопольная служба (фас россии), энергетика, республика карелия, общество
Экономика, Россия, Артур Парфенчиков, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Энергетика, Республика Карелия, Общество
Глава Карелии попросил российские власти снизить плату за свет в регионе

Глава Карелии попросил власти РФ снизить плату за электричество в республике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики, изменив тарифные диапазоны ее потребления, сообщили региональные власти.
"Глава Карелии направил в правительство России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для жителей республики. Для этого необходимо на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества", – говорится в сообщении на странице администрации главы региона в соцсети "ВКонтакте".
Стойка с асиками - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Россети" подсчитали ущерб от черных криптомайнеров
18 февраля, 11:07
Как уточняется, в январе жителям Карелии начислили плату за электроэнергию, исходя из новых тарифных диапазонов ее потребления, установленных в РФ с 1 января. В результате многие потребители попали в наиболее "дорогой" третий диапазон.
"По поручению главы республики была достигнута договоренность с энергосбытовыми компаниями о перерасчете платы всем индивидуальным домам. Таким образом, число потребителей, отнесенных к третьему диапазону, сократили с 7,5 тысяч домов до 1,6 (тысячи)", – пояснили республиканские власти.
Отмечается, что законодательство позволяет увеличить границы диапазонов в регионах с низким уровнем газификации путем применения повышающего коэффициента. В Карелии из более чем 80 тысяч индивидуальных жилых домов к природному газу подключены около 1 тысячи. Соответственно, для республики может быть применен повышающий коэффициент для изменения диапазонов потребления электроэнергии в интересах ее потребителей.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия осуществит дополнительную поставку электроэнергии в Абхазию
10 февраля, 17:13
С 1 января в России были введены разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифные диапазоны потребления электроэнергии для населения. Однако кабмин также ввел исключения для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления будут устанавливаться с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель.
Как заявили в четверг в комитете Госдумы по энергетике, постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в домах без газового отопления на территории любого субъекта РФ, будет принято до конца февраля.
Постановление предусматривает расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ. Также в постановлении прописана необходимость пересмотра органами власти субъектов РФ тарифов на электроэнергию для населения исходя из новых правил не позднее 1 марта текущего года, а также проведения пересчета стоимости электроэнергии за прошедшие январь и февраль.
Калининград - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Калининградцы не почувствовали отключения Прибалтики от БРЭЛЛ, заявил Новак
18 февраля, 20:27
 
ЭкономикаРоссияАртур ПарфенчиковФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭнергетикаРеспублика КарелияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала