Китайские ученые создали самую мощную в мире шпионскую камеру
Китайские ученые создали самую мощную в мире камеру на базе лазера
Лазер. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китайские ученые создали саму мощную в мире камеру на базе лазера, способную различать такие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты, пишет издание South China Morning Post.
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В ходе эксперимента ученые объединили 103-ваттный лазер с цифровой обработкой в реальном времени для работы с огромными объемами данных, полученных камерой. Технология основана на принципах микроволнового радара с синтезированной апертурой, но работает на оптических длинах волн, что позволяет ей создавать гораздо более четкие изображения, чем системы, использующие микроволны.
При помощи камеры удалось сделать снимки с разрешением до уровня миллиметра с расстояний, превышающих 100 километров, что, как уточняет издание, "ранее считалось недостижимым результатом". Устройство смогло быстро зафиксировать детали размером до 1,7 миллиметра в диаметре и определить расстояние до объектов с точностью 15,6 миллиметра.
"Уровень детализации в 100 раз лучше, чем тот, который можно увидеть с помощью ведущих шпионских камер и телескопов, использующих линзы", - пишет газета.
Газета отмечает, что новая разработка потенциально позволит Пекину "изучать иностранные военные спутники с непревзойденной точностью или различать такие мелкие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты".
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