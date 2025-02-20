https://ria.ru/20250220/kamera-2000446588.html

Китайские ученые создали самую мощную в мире шпионскую камеру

Китайские ученые создали самую мощную в мире шпионскую камеру - РИА Новости, 20.02.2025

Китайские ученые создали самую мощную в мире шпионскую камеру

Китайские ученые создали саму мощную в мире камеру на базе лазера, способную различать такие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты, пишет... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:58:00+03:00

2025-02-20T04:58:00+03:00

2025-02-20T04:58:00+03:00

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ПЕКИН, 20 фев - РИА Новости. Китайские ученые создали саму мощную в мире камеру на базе лазера, способную различать такие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты, пишет издание South China Morning Post. Группа ученых из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации Китайской академии наук, разработавшая камеру, ранее провела испытания устройства на озере Цинхай, расположенном в северо-западной части КНР. В ходе эксперимента ученые объединили 103-ваттный лазер с цифровой обработкой в реальном времени для работы с огромными объемами данных, полученных камерой. Технология основана на принципах микроволнового радара с синтезированной апертурой, но работает на оптических длинах волн, что позволяет ей создавать гораздо более четкие изображения, чем системы, использующие микроволны. При помощи камеры удалось сделать снимки с разрешением до уровня миллиметра с расстояний, превышающих 100 километров, что, как уточняет издание, "ранее считалось недостижимым результатом". Устройство смогло быстро зафиксировать детали размером до 1,7 миллиметра в диаметре и определить расстояние до объектов с точностью 15,6 миллиметра. "Уровень детализации в 100 раз лучше, чем тот, который можно увидеть с помощью ведущих шпионских камер и телескопов, использующих линзы", - пишет газета. Газета отмечает, что новая разработка потенциально позволит Пекину "изучать иностранные военные спутники с непревзойденной точностью или различать такие мелкие детали, как человеческое лицо, с низкой околоземной орбиты".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, цинхай, китай, пекин, в мире