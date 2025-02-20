https://ria.ru/20250220/kamchatka-2000449626.html

На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей

На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей - РИА Новости, 20.02.2025

На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей

На Камчатке с бывшего заместителя главы города Вилючинск взыскали 65 миллионов рублей, полученных им ранее для благоустройства городских территорий, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:48:00+03:00

2025-02-20T05:48:00+03:00

2025-02-20T05:48:00+03:00

происшествия

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев – РИА Новости. На Камчатке с бывшего заместителя главы города Вилючинск взыскали 65 миллионов рублей, полученных им ранее для благоустройства городских территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры края. "Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора о взыскании с бывшего заместителя главы муниципалитета 65 миллионов рублей. Установлено, что для благоустройства городских территорий с коммерческой организацией, учредителем которой являлся сын заместителя главы муниципалитета, был заключен контракт на сумму более 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что при заключении договора произошел конфликт интересов, так чиновник принимал решение о заключении договора, увеличении авансирования и участвовал в приемке работ. По факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего заместителя главы города в суде также рассматривается уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

https://ria.ru/20250201/kamchatka-1996776773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, вилючинск, россия