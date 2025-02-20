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На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей - РИА Новости, 20.02.2025
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05:48 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kamchatka-2000449626.html
На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей
На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей - РИА Новости, 20.02.2025
На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей
На Камчатке с бывшего заместителя главы города Вилючинск взыскали 65 миллионов рублей, полученных им ранее для благоустройства городских территорий, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:48:00+03:00
2025-02-20T05:48:00+03:00
происшествия
камчатка
вилючинск
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев – РИА Новости. На Камчатке с бывшего заместителя главы города Вилючинск взыскали 65 миллионов рублей, полученных им ранее для благоустройства городских территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры края. "Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора о взыскании с бывшего заместителя главы муниципалитета 65 миллионов рублей. Установлено, что для благоустройства городских территорий с коммерческой организацией, учредителем которой являлся сын заместителя главы муниципалитета, был заключен контракт на сумму более 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что при заключении договора произошел конфликт интересов, так чиновник принимал решение о заключении договора, увеличении авансирования и участвовал в приемке работ. По факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего заместителя главы города в суде также рассматривается уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.
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происшествия, камчатка, вилючинск, россия
Происшествия, Камчатка, Вилючинск, Россия
На Камчатке с экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей

С экс-замглавы Вилючинска взыскали 65 миллионов рублей за благоустройство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 фев – РИА Новости. На Камчатке с бывшего заместителя главы города Вилючинск взыскали 65 миллионов рублей, полученных им ранее для благоустройства городских территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
"Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора о взыскании с бывшего заместителя главы муниципалитета 65 миллионов рублей. Установлено, что для благоустройства городских территорий с коммерческой организацией, учредителем которой являлся сын заместителя главы муниципалитета, был заключен контракт на сумму более 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при заключении договора произошел конфликт интересов, так чиновник принимал решение о заключении договора, увеличении авансирования и участвовал в приемке работ.
По факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего заместителя главы города в суде также рассматривается уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.
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