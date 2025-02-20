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"Яндекс" готовится к производству нового поколения роботов-курьеров
"Яндекс" готовится к производству нового поколения роботов-курьеров - РИА Новости, 20.02.2025
"Яндекс" готовится к производству нового поколения роботов-курьеров
"Яндекс" готовится к серийному производству нового поколения роботов-курьеров, которые будут более эффективными, заявил представитель компании во время... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:42:00+03:00
2025-02-20T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Яндекс" готовится к серийному производству нового поколения роботов-курьеров, которые будут более эффективными, заявил представитель компании во время онлайн-звонка, посвященного финансовым результатам компании за 2024 год. "Мы готовимся к серийному производству нового, более эффективного поколения этих роботов (курьеров - ред.)", - сказал он. Представитель "Яндекса" добавил, что компания продолжает инвестировать в роверов и видит "существенный результат": "Так, стоимость доставки роботов-курьеров, которых вы так часто встречаете на улицах Москвы, почти сравнялась со стоимостью доставки курьеров". Робот-доставщик, или ровер, создан для перевозки небольших грузов. Он полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Робот способен ездить по городским тротуарам со скоростью 5-8 километров в час, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях. "Яндекс" запустил роверов в 2019 году.
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экономика, технологии, москва, яндекс
Экономика, Технологии, Москва, Яндекс
"Яндекс" готовится к производству нового поколения роботов-курьеров
"Яндекс" готовится к серийному производству нового поколения роботов-курьеров
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Яндекс" готовится к серийному производству нового поколения роботов-курьеров, которые будут более эффективными, заявил представитель компании во время онлайн-звонка, посвященного финансовым результатам компании за 2024 год.
"Мы готовимся к серийному производству нового, более эффективного поколения этих роботов (курьеров - ред.)", - сказал он.
Представитель "Яндекса
" добавил, что компания продолжает инвестировать в роверов и видит "существенный результат": "Так, стоимость доставки роботов-курьеров, которых вы так часто встречаете на улицах Москвы
, почти сравнялась со стоимостью доставки курьеров".
Робот-доставщик, или ровер, создан для перевозки небольших грузов. Он полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Робот способен ездить по городским тротуарам со скоростью 5-8 километров в час, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях. "Яндекс" запустил роверов в 2019 году.