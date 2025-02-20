https://ria.ru/20250220/jandeks-2000466609.html
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки более 30 процентов в 2025 году
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки более 30 процентов в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки более 30 процентов в 2025 году
"Яндекс" прогнозирует рост выручки по итогам текущего года - более 30% по отношению к прошлому году - и скорректированный показатель EBITDA не менее 250... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:11:00+03:00
2025-02-20T09:11:00+03:00
2025-02-20T09:21:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Яндекс" прогнозирует рост выручки по итогам текущего года - более 30% по отношению к прошлому году - и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 миллиардов рублей, говорится в отчете компании по МСФО. "Компания прогнозирует рост выручки в 2025 году более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 миллиардов рублей", - говорится в отчете.Выручка МКПАО "Яндекс" по МСФО по итогам 2024 года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти в 2 раза, до 100,9 миллиарда рублей
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экономика, яндекс
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки более 30 процентов в 2025 году
"Яндекс" спрогнозировал рост выручки более 30% по отношению к 2024 году
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Яндекс" прогнозирует рост выручки по итогам текущего года - более 30% по отношению к прошлому году - и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 миллиардов рублей, говорится в отчете компании по МСФО.
"Компания прогнозирует рост выручки в 2025 году более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA не менее 250 миллиардов рублей", - говорится в отчете.
Выручка МКПАО "Яндекс" по МСФО по итогам 2024 года впервые в истории компании превысила 1 триллион рублей, рост составил 37%, показатель скорректированной чистой прибыли за это время увеличился почти в 2 раза, до 100,9 миллиарда рублей