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Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам - РИА Новости, 20.02.2025
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба посольства. "В посольстве Израиля в России и в дипмиссиях по всему миру приспущен флаг в память об убитых заложниках, тела которых были возвращены этим утром", - говорится в сообщении. В четверг спустя 503 дня заключения движение ХАМАС вернуло израильской стороне тела четырех погибших заложников. Национальный центр судебной медицины проводит процедуру опознания, после чего официально объявит имена погибших. Согласно договоренностям, на следующей неделе состоится еще один обмен четырех тел погибших на палестинских заключенных. С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов. По израильским официальным данным, после возвращения тел четырех заложников в Газе останутся еще 69 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.
https://ria.ru/20250220/putin-2000643043.html
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в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, общество
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Общество
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам
Посольство Израиля в РФ приспустило флаг в знак скорби по погибшим заложникам