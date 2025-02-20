Рейтинг@Mail.ru
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/izrail-2000647870.html
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам - РИА Новости, 20.02.2025
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМАС, сообщила в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:20:00+03:00
2025-02-20T20:20:00+03:00
в мире
израиль
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000648705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7426a17f1e48048c3b6a0142656168a7.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба посольства. "В посольстве Израиля в России и в дипмиссиях по всему миру приспущен флаг в память об убитых заложниках, тела которых были возвращены этим утром", - говорится в сообщении. В четверг спустя 503 дня заключения движение ХАМАС вернуло израильской стороне тела четырех погибших заложников. Национальный центр судебной медицины проводит процедуру опознания, после чего официально объявит имена погибших. Согласно договоренностям, на следующей неделе состоится еще один обмен четырех тел погибших на палестинских заключенных. С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов. По израильским официальным данным, после возвращения тел четырех заложников в Газе останутся еще 69 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.
https://ria.ru/20250220/putin-2000643043.html
https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000647399_0:330:665:828_1920x0_80_0_0_a9b3e6b666477a5d0a58879927ad5576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, общество
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Общество
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по заложникам

Посольство Израиля в РФ приспустило флаг в знак скорби по погибшим заложникам

© Посольство Израиля в РоссииПосольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМА
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМА - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Посольство Израиля в России
Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМА
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посольство Израиля в России приспустило флаг в знак скорби по погибшим в плену заложникам, чьи тела сегодня вернуло палестинское движение ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба посольства.
"В посольстве Израиля в России и в дипмиссиях по всему миру приспущен флаг в память об убитых заложниках, тела которых были возвращены этим утром", - говорится в сообщении.
Встреча Путина с главным раввином России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Путин попросил главного раввина России передать пожелания Труфанову
Вчера, 20:03
В четверг спустя 503 дня заключения движение ХАМАС вернуло израильской стороне тела четырех погибших заложников. Национальный центр судебной медицины проводит процедуру опознания, после чего официально объявит имена погибших. Согласно договоренностям, на следующей неделе состоится еще один обмен четырех тел погибших на палестинских заключенных.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов. По израильским официальным данным, после возвращения тел четырех заложников в Газе останутся еще 69 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала