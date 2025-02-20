https://ria.ru/20250220/iphone-2000614194.html

Ретейлеры в России открыли предзаказ на новый iPhone

Ретейлеры в России открыли предзаказ на новый iPhone - РИА Новости, 20.02.2025

Ретейлеры в России открыли предзаказ на новый iPhone

Российские ретейлеры рассказали РИА Новости, что открыли предзаказ на iPhone 16е, минимальная стоимость находится в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:37:00+03:00

2025-02-20T17:37:00+03:00

2025-02-20T17:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

эльдар муртазин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000400101_0:0:1089:613_1920x0_80_0_0_18ceb0a785f49fd2ba406112aebf191c.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские ретейлеры рассказали РИА Новости, что открыли предзаказ на iPhone 16е, минимальная стоимость находится в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей в зависимости от магазина, при этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ожидает низкий спрос на смартфон из-за высокой цены, но слабого функционала. Американская корпорация Apple в среду представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence. Смартфон будет доступен для предзаказа в ближайшую пятницу (21 февраля), в США и ряде других стран он появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах. Так, в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали РИА Новости, что открыли предзаказ на смартфоны на 128 Гб и 256 Гб, а цена составляет 77,9 и 89,9 тысячи рублей соответственно. В МТС также анонсировали открытие предзаказа. Цена модели на 128 Гб составляет 77,9 тысячи рублей, на 256 Гб - 89,9 тысячи рублей, а на 512 Гб - 114,9 тысячи рублей. Предзаказ открыл и restore: - там стоимость начинается от 79,9 тысячи рублей и доходит до 119,9 тысячи рублей. Сделать предзаказ можно и на платформе CDEK.Shopping. Там минимальная цена составляет 70,7 тысячи рублей. В свою очередь в каталогах маркетплейсов - Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете" - новых iPhone еще нет, передает корреспондент РИА Новости. "Я не думаю, что iPhone 16e будет популярен, потому что эта модель выглядит достаточно дорогой и при этом слабой. Это самая слабая модель в линейке. Она не лучше, к примеру, iPhone 15, который стоит столько же", - поделился с агентством Муртазин, предположив, что перспективы у новой модели в России не очень хорошие.

https://ria.ru/20241231/smartfon-1992127951.html

https://ria.ru/20250220/postavki-2000512556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, эльдар муртазин