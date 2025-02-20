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В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых удерживает ХАМАС - РИА Новости, 20.02.2025
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16:56 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/hamas-2000600236.html
В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых удерживает ХАМАС
В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых удерживает ХАМАС - РИА Новости, 20.02.2025
В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых удерживает ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС до сих пор удерживает в секторе Газа 69 израильских заложников, включая тела погибших в плену, сообщила в четверг канцелярия... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:56:00+03:00
2025-02-20T16:56:00+03:00
в мире
израиль
таиланд
катар
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС до сих пор удерживает в секторе Газа 69 израильских заложников, включая тела погибших в плену, сообщила в четверг канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "В настоящее время в секторе Газа удерживаются 69 заложников – как живых, так и погибших. Государство Израиль несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы вернуть всех до последнего" , - говорится в сообщении. В четверг спустя 503 дня заключения движение ХАМАС вернуло израильской стороне тела четырех погибших заложников. Национальный центр судебной медицины проводит процедуру опознания, после чего официально объявят имя погибших. Согласно договоренностям, на следующей неделе состоится еще один обмен четырех тел погибших на палестинских заключенных. "Возвращение тел четырех граждан-заложников – это день скорби и боли для всего Государства Израиль. Это очередное свидетельство бесчеловечной и невыносимой жестокости террористической организации ХАМАС. Наши сердца и мысли с семьями. Мы полны решимости сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - пишет канцелярия израильского премьера. Согласно официальным данным, 22 февраля ХАМАС должно освободить еще 6 живых заложников в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, после чего стороны перейдут к обсуждению второй фазы перемирия. Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За это время Израиль успел освободить 23 заложников, а также пятерых граждан Таиланда, отпустив из под стражи более тысячи палестинских заключенных, десятки из которых были приговорены к пожизненному заключению за террор. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней. Гарантами текущего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Гаранты ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250215/gaza-1999628880.html
https://ria.ru/20250119/hamas-1994429917.html
https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html
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в мире, израиль, таиланд, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Таиланд, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле сообщили о 69 заложниках, которых удерживает ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: ХАМАС удерживает в секторе Газа 69 израильских заложников

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС до сих пор удерживает в секторе Газа 69 израильских заложников, включая тела погибших в плену, сообщила в четверг канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"В настоящее время в секторе Газа удерживаются 69 заложников – как живых, так и погибших. Государство Израиль несет моральную и этическую ответственность за то, чтобы вернуть всех до последнего" , - говорится в сообщении.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников
15 февраля, 23:59
В четверг спустя 503 дня заключения движение ХАМАС вернуло израильской стороне тела четырех погибших заложников. Национальный центр судебной медицины проводит процедуру опознания, после чего официально объявят имя погибших. Согласно договоренностям, на следующей неделе состоится еще один обмен четырех тел погибших на палестинских заключенных.
"Возвращение тел четырех граждан-заложников – это день скорби и боли для всего Государства Израиль. Это очередное свидетельство бесчеловечной и невыносимой жестокости террористической организации ХАМАС. Наши сердца и мысли с семьями. Мы полны решимости сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось", - пишет канцелярия израильского премьера.
Согласно официальным данным, 22 февраля ХАМАС должно освободить еще 6 живых заложников в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, после чего стороны перейдут к обсуждению второй фазы перемирия.
Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За это время Израиль успел освободить 23 заложников, а также пятерых граждан Таиланда, отпустив из под стражи более тысячи палестинских заключенных, десятки из которых были приговорены к пожизненному заключению за террор.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС задерживает передачу списка заложников, пишут СМИ
19 января, 05:57
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Гарантами текущего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Гаранты ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников
17 января, 12:36
 
В миреИзраильТаиландКатарБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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