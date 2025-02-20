https://ria.ru/20250220/grechka-2000447425.html

Эксперты рассказали о снижении цен на гречку

Эксперты рассказали о снижении цен на гречку - РИА Новости, 20.02.2025

Эксперты рассказали о снижении цен на гречку

Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, говорится в исследовании аналитического ресурса... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:20:00+03:00

2025-02-20T05:20:00+03:00

2025-02-20T06:05:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости."Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время", — привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года. Медианная цена — это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше этого. При этом число покупок гречки, как выяснили исследователи, оказалось выше на пять процентов в сравнении год к году. Основная причина такой ценовой динамики, поясняют аналитики, — большой объем предложения, поскольку еще высокий объем запасов крупы."Скорее всего, цены останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия", — добавляют они.Тем не менее из-за сокращения посевов в 2024 году далее ожидается повышение цен, предупреждают аналитики.

https://ria.ru/20241223/grechka-1752548327.html

https://ria.ru/20241204/grechka-1987222648.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика