https://ria.ru/20250220/gosduma-2000597830.html

В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака

В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака - РИА Новости, 20.02.2025

В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака

Депутат ГД Ксения Горячева ("Новые люди") внесла в Госдуму законопроект, упрощающий процесс выбора фамилии при заключении брака, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:54:00+03:00

2025-02-20T16:54:00+03:00

2025-02-20T16:54:00+03:00

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат ГД Ксения Горячева ("Новые люди") внесла в Госдуму законопроект, упрощающий процесс выбора фамилии при заключении брака, сообщила журналистам пресс-служба думской фракции "Новые люди". "Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, который упростит выбор фамилии при заключении брака. Горячева предложила изменить механизм смены фамилии при заключении брака", - рассказали в пресс-службе. В законопроекте отмечается, что сейчас, если один из супругов хочет оставить свою фамилию, а другой сделать двойную - это превращается в бюрократическую задачу: человеку приходится дополнительно проходить процедуру смены имени и отдельно менять документы. По словам автора, данный законопроект решает эту проблему. Благодаря предложенному нововведению супруги смогут сразу при регистрации брака выбрать удобный вариант: оставить свои фамилии, взять фамилию друг друга или присоединить фамилию супруга — один или оба, в любом порядке. "При подготовке к свадьбе, столкнулась с неожиданной сложностью: если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу — нужно менять документы через отдельную процедуру. Устраивать себе дополнительное бюрократическое приключение звучит как вызов. Но в жизни и без этого достаточно сложностей, поэтому наш законопроект обновляет устаревший механизм. Это не про фамилии, а про удобство и уважение к выбору людей", – приводит пресс-служба слова Горячевой.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999300287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество