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В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака - РИА Новости, 20.02.2025
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16:54 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000597830.html
В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака
В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака - РИА Новости, 20.02.2025
В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака
Депутат ГД Ксения Горячева ("Новые люди") внесла в Госдуму законопроект, упрощающий процесс выбора фамилии при заключении брака, сообщила журналистам... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:54:00+03:00
2025-02-20T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат ГД Ксения Горячева ("Новые люди") внесла в Госдуму законопроект, упрощающий процесс выбора фамилии при заключении брака, сообщила журналистам пресс-служба думской фракции "Новые люди". "Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, который упростит выбор фамилии при заключении брака. Горячева предложила изменить механизм смены фамилии при заключении брака", - рассказали в пресс-службе. В законопроекте отмечается, что сейчас, если один из супругов хочет оставить свою фамилию, а другой сделать двойную - это превращается в бюрократическую задачу: человеку приходится дополнительно проходить процедуру смены имени и отдельно менять документы. По словам автора, данный законопроект решает эту проблему. Благодаря предложенному нововведению супруги смогут сразу при регистрации брака выбрать удобный вариант: оставить свои фамилии, взять фамилию друг друга или присоединить фамилию супруга — один или оба, в любом порядке. "При подготовке к свадьбе, столкнулась с неожиданной сложностью: если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу — нужно менять документы через отдельную процедуру. Устраивать себе дополнительное бюрократическое приключение звучит как вызов. Но в жизни и без этого достаточно сложностей, поэтому наш законопроект обновляет устаревший механизм. Это не про фамилии, а про удобство и уважение к выбору людей", – приводит пресс-служба слова Горячевой.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий выбор фамилии при заключении брака

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат ГД Ксения Горячева ("Новые люди") внесла в Госдуму законопроект, упрощающий процесс выбора фамилии при заключении брака, сообщила журналистам пресс-служба думской фракции "Новые люди".
"Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, который упростит выбор фамилии при заключении брака. Горячева предложила изменить механизм смены фамилии при заключении брака", - рассказали в пресс-службе.
В законопроекте отмечается, что сейчас, если один из супругов хочет оставить свою фамилию, а другой сделать двойную - это превращается в бюрократическую задачу: человеку приходится дополнительно проходить процедуру смены имени и отдельно менять документы.
По словам автора, данный законопроект решает эту проблему. Благодаря предложенному нововведению супруги смогут сразу при регистрации брака выбрать удобный вариант: оставить свои фамилии, взять фамилию друг друга или присоединить фамилию супруга — один или оба, в любом порядке.
"При подготовке к свадьбе, столкнулась с неожиданной сложностью: если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу — нужно менять документы через отдельную процедуру. Устраивать себе дополнительное бюрократическое приключение звучит как вызов. Но в жизни и без этого достаточно сложностей, поэтому наш законопроект обновляет устаревший механизм. Это не про фамилии, а про удобство и уважение к выбору людей", – приводит пресс-служба слова Горячевой.
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