https://ria.ru/20250220/gosduma-2000488324.html

В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ

В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

В Госдуме призвали Маска отключить Starlink для ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE)... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:43:00+03:00

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в мире

сша

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михаил шеремет

илон маск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американского предпринимателя Илона Маска лишить ВСУ доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Ранее Маск поддержал слова о том, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его интересуют только деньги и власть. "Маск имеет возможность внести свою весомую лепту в прекращение кровопролития и убийств, которые продолжает множить режим Зеленского, отказываясь от мирных переговоров. Для начала достаточно отключить для ВСУ доступ к глобальной системе спутниковой связи компании SpaceX Starlink, которую они используют для координации и ведения боевых действий", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, такие действия со стороны Маска стали бы гуманным шагом и значительно бы снизили бессмысленную эскалацию на фронте, подтолкнув "самозванца Зеленского прислушаться к миролюбивым словам и предложениям президента США Дональда Трампа". "Все это несомненно привело бы к скорейшему завершению спровоцированного Западом конфликта и сохранению человеческих жизней", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20250220/mask-2000464672.html

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в мире, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, илон маск