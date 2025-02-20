https://ria.ru/20250220/gosduma-2000464085.html
В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа
В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа - РИА Новости, 20.02.2025
В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа
Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техническое обслуживание газового оборудования,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:56:00+03:00
2025-02-20T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техническое обслуживание газового оборудования, документ есть в распоряжении РИА Новости.Обращение в правительство направили Сергей Миронов и Александр Ремезков."Способом решения данной проблемы может быть прямое освобождения социально нуждающихся лиц от платы за техническое обслуживание газового оборудования. <…> Просим вас дать поручения проработать указанные предложения поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принять меры для решения данного вопроса", — указано в документе.Предоставлять помощь депутаты предлагают гражданам, имеющим право на льготы при газификации индивидуальных жилых домов.Авторы инициативы предлагают внести изменения в постановление "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", согласно которым лица, имеющие право на предоставление дополнительной меры поддержки по газификации частных домов, смогут получить субсидии на оплату технического обслуживания газового оборудования.
https://ria.ru/20250218/gaz-2000133814.html
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жкх, россия, сергей миронов, александр ремезков, общество, госдума рф
ЖКХ, Россия, Сергей Миронов, Александр Ремезков, Общество, Госдума РФ
В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа
В Госдуме предложили освободить нуждающихся от платы за техобслуживание газа
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техническое обслуживание газового оборудования, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Обращение в правительство направили Сергей Миронов
и Александр Ремезков.
"Способом решения данной проблемы может быть прямое освобождения социально нуждающихся лиц от платы за техническое обслуживание газового оборудования. <…> Просим вас дать поручения проработать указанные предложения поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принять меры для решения данного вопроса", — указано в документе.
Предоставлять помощь депутаты предлагают гражданам, имеющим право на льготы при газификации индивидуальных жилых домов.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в постановление "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", согласно которым лица, имеющие право на предоставление дополнительной меры поддержки по газификации частных домов, смогут получить субсидии на оплату технического обслуживания газового оборудования.