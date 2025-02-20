https://ria.ru/20250220/gosduma-2000464085.html

В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа

В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа - РИА Новости, 20.02.2025

В ГД предложили освободить малоимущих от платы за техобслуживание газа

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техническое обслуживание газового оборудования,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:56:00+03:00

2025-02-20T08:56:00+03:00

2025-02-20T14:15:00+03:00

жкх

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александр ремезков

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме предложили освободить малоимущих от платы за техническое обслуживание газового оборудования, документ есть в распоряжении РИА Новости.Обращение в правительство направили Сергей Миронов и Александр Ремезков."Способом решения данной проблемы может быть прямое освобождения социально нуждающихся лиц от платы за техническое обслуживание газового оборудования. <…> Просим вас дать поручения проработать указанные предложения поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принять меры для решения данного вопроса", — указано в документе.Предоставлять помощь депутаты предлагают гражданам, имеющим право на льготы при газификации индивидуальных жилых домов.Авторы инициативы предлагают внести изменения в постановление "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", согласно которым лица, имеющие право на предоставление дополнительной меры поддержки по газификации частных домов, смогут получить субсидии на оплату технического обслуживания газового оборудования.

https://ria.ru/20250218/gaz-2000133814.html

https://ria.ru/20250204/zakonoproekt-1997207985.html

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жкх, россия, сергей миронов, александр ремезков, общество, госдума рф