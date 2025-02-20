https://ria.ru/20250220/gosduma-2000461481.html

В Госдуме попросили заблокировать сайт компании "МегаДом"

В Госдуме попросили заблокировать сайт компании "МегаДом" - РИА Новости, 20.02.2025

В Госдуме попросили заблокировать сайт компании "МегаДом"

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:37:00+03:00

2025-02-20T08:37:00+03:00

2025-02-20T09:44:00+03:00

жилье

россия

новосибирск

максут шадаев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой заблокировать сайт и социальные сети компании ООО "МегаДом", которая ведет деятельность в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу ваше ведомство провести проверку указанных фактов и для обеспечения финансовой безопасности наших граждан принять решение о блокировке официального ресурса компания ООО "МегаДом" и других, связанных с ним страниц в социальных сетях", - сказано в обращении. В документе отмечается, что в Новосибирской области произошло масштабное мошенничество в сфере ИЖС, в результате которого 137 семей лишились жилья и остались с многомиллионными долгами по ипотечным кредитам. Аксененко сообщил, что компания привлекала граждан к строительству частных домов, однако, получив значительные суммы, прекратила выполнение строительных работ. Он уточнил, что, по данным пострадавших, ущерб составил более 400 миллионов рублей, а 80% пострадавших так и не получили построенные дома. "В настоящее время в отношении руководителей данной компании ведется уголовное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере", - отмечается в письме.Депутат Госдумы рассказал РИА Новости, что к нему за последние несколько дней обратилось огромное количество людей из разных регионов России с одной проблемой: их обманули застройщики ИЖС, взяв деньги, но не построив дома. Он отметил, что началось все с обращения из Новосибирска, где 137 семей остались без жилья и денег, а застройщик пытается банкротиться. По его словам, несмотря на более чем сотню заявлений, находящихся в суде, этот же застройщик продолжает набирать "клиентов", а сайт компании и соцсети работают, с фирмой можно связаться, и "незнающий мошенническую схему человек вполне может попасть в ловушку". "На сегодняшний день Роскомнадзор блокирует сайты по решению суда, либо в том случае, когда нарушен конкретный закон о распространении информации. В нынешней же ситуации формально закон пока еще не нарушается, раз решения суда еще нет. Однако, по массовости обращений и даже предположительной сумме ущерба (более 400 миллионов) мы видим, что действовать нужно не только в рамках помощи уже пострадавшим, но и с целью предотвращения будущих прецедентов", - добавил Аксененко. Парламентарий считает, что нужно сделать исключение и еще до суда заблокировать ресурсы. "Все мы знаем, что расследование – это очень длительный процесс, который может идти месяцами, пока будут собраны все доказательства – в данном случае от 137 семей. И вот чтобы их не стало еще больше, действовать нужно быстро", - заключил Аксененко.

https://realty.ria.ru/20241219/tatarstan-1990207522.html

https://realty.ria.ru/20241125/minstroj-1985547446.html

https://realty.ria.ru/20241028/komitet-1980470230.html

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жилье, россия, новосибирск, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, госдума рф