https://ria.ru/20250220/gosduma-2000456528.html

На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат

На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат - РИА Новости, 20.02.2025

На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат

Организаторы акций по сбору денег Украине, снабжая экстремистской символикой релокантов, подставляют их, так как после участия в подобных противоправных... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:38:00+03:00

2025-02-20T07:38:00+03:00

2025-02-20T07:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Организаторы акций по сбору денег Украине, снабжая экстремистской символикой релокантов, подставляют их, так как после участия в подобных противоправных действиях, они рискуют быть наказанными, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. "Деньги, выделенные Западом на антироссийскую деятельность, продолжают работать. На 22-24 февраля у российских посольств за рубежом беглые нацпредатели наметили приуроченную к началу СВО так называемую "глобальную акцию" по сбору средств для Украины и в поддержку "демократической Европы". Релокантов, осевших в более чем 30 западных странах снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами. По итогам сборища они планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь киевскому режиму", - написал он. Пискарев отметил, что, отрабатывая западное довольствие, организаторы акции пытаются обеспечить красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России. "Одновременно они подставляют под удар массовку из релокантов, которые, может быть, и рады были бы вернуться домой, но, после участия в подобных противоправных действиях, рискуют быть наказанными", - добавил парламентарий. Пискарев напомнил, что эти акции "координируются предателями и членами экстремистских и нежелательных в России организаций", за сотрудничество с которыми российским законодательством предусмотрена строгая ответственность.

https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, василий пискарев, госдума рф