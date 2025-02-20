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На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат - РИА Новости, 20.02.2025
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07:38 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000456528.html
На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат
На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат - РИА Новости, 20.02.2025
На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат
Организаторы акций по сбору денег Украине, снабжая экстремистской символикой релокантов, подставляют их, так как после участия в подобных противоправных... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:38:00+03:00
2025-02-20T07:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Организаторы акций по сбору денег Украине, снабжая экстремистской символикой релокантов, подставляют их, так как после участия в подобных противоправных действиях, они рискуют быть наказанными, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. "Деньги, выделенные Западом на антироссийскую деятельность, продолжают работать. На 22-24 февраля у российских посольств за рубежом беглые нацпредатели наметили приуроченную к началу СВО так называемую "глобальную акцию" по сбору средств для Украины и в поддержку "демократической Европы". Релокантов, осевших в более чем 30 западных странах снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами. По итогам сборища они планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь киевскому режиму", - написал он. Пискарев отметил, что, отрабатывая западное довольствие, организаторы акции пытаются обеспечить красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России. "Одновременно они подставляют под удар массовку из релокантов, которые, может быть, и рады были бы вернуться домой, но, после участия в подобных противоправных действиях, рискуют быть наказанными", - добавил парламентарий. Пискарев напомнил, что эти акции "координируются предателями и членами экстремистских и нежелательных в России организаций", за сотрудничество с которыми российским законодательством предусмотрена строгая ответственность.
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в мире, украина, россия, василий пискарев, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
На акциях по сбору денег Украине подставляют релокантов, заявил депутат

Пискарев: организаторы акций по сбору денег Украине подставляют релокантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Организаторы акций по сбору денег Украине, снабжая экстремистской символикой релокантов, подставляют их, так как после участия в подобных противоправных действиях, они рискуют быть наказанными, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
"Деньги, выделенные Западом на антироссийскую деятельность, продолжают работать. На 22-24 февраля у российских посольств за рубежом беглые нацпредатели наметили приуроченную к началу СВО так называемую "глобальную акцию" по сбору средств для Украины и в поддержку "демократической Европы". Релокантов, осевших в более чем 30 западных странах снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами. По итогам сборища они планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь киевскому режиму", - написал он.
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Пискарев отметил, что, отрабатывая западное довольствие, организаторы акции пытаются обеспечить красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России.
"Одновременно они подставляют под удар массовку из релокантов, которые, может быть, и рады были бы вернуться домой, но, после участия в подобных противоправных действиях, рискуют быть наказанными", - добавил парламентарий.
Пискарев напомнил, что эти акции "координируются предателями и членами экстремистских и нежелательных в России организаций", за сотрудничество с которыми российским законодательством предусмотрена строгая ответственность.
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