https://ria.ru/20250220/gosduma-2000436608.html

В Госдуме призвали Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского

В Госдуме призвали Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

В Госдуме призвали Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа инициировать расследование о... РИА Новости, 20.02.2025

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2025-02-20T04:10:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа инициировать расследование о разворовывании американских траншей на Украине и арестовать зарубежные счета Владимира Зеленского. Трамп ранее выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Он напомнил, как Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что не знает, где сейчас половина выделенных ему средств. "Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за диктатора Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать. Уверен, у Трампа появится прекрасная возможность вернуть похищенные миллиарды до последнего цента в казну государства", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат также допустил, что за разворовыванием американских траншей может стоят семья экс-президента США Джон Байдена и их бизнес-партнеры. "Это выдающиеся кровавые мошенники XXI века в лице Зеленского и его подельников из США, хорошо заработавших на жизнях простых украинцев, россиян и обманутых американских налогоплательщиках", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф