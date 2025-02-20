В Госдуме призвали Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского
Депутат Шеремет призвал Трампа расследовать разворовывание денег США на Украине
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа инициировать расследование о разворовывании американских траншей на Украине и арестовать зарубежные счета Владимира Зеленского.
Трамп ранее выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Он напомнил, как Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что не знает, где сейчас половина выделенных ему средств.
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"Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за диктатора Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать. Уверен, у Трампа появится прекрасная возможность вернуть похищенные миллиарды до последнего цента в казну государства", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат также допустил, что за разворовыванием американских траншей может стоят семья экс-президента США Джон Байдена и их бизнес-партнеры.
"Это выдающиеся кровавые мошенники XXI века в лице Зеленского и его подельников из США, хорошо заработавших на жизнях простых украинцев, россиян и обманутых американских налогоплательщиках", - сказал депутат.
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