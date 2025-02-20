https://ria.ru/20250220/gosdep-2000478515.html
СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО
СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 20.02.2025
СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО
В госдепартаменте США в преддверии речи в Брюсселе посоветовали главе Пентагона Питу Хегсету не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:10:00+03:00
2025-02-20T10:10:00+03:00
2025-02-20T10:10:00+03:00
в мире
украина
сша
брюссель
пит хегсет
нато
nbc
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В госдепартаменте США в преддверии речи в Брюсселе посоветовали главе Пентагона Питу Хегсету не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирной сделки, однако в ходе выступления министр, комментируя эту тему, решил отойти от заготовленной речи, сообщает телеканал NBC. Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. "В преддверии речи Хегсета в Брюсселе... некоторые чиновники из госдепартамента заявили его команде, что ему не следует публично говорить о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирной сделки с Россией", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на чиновников. Однако, отмечает NBC, Хегсет не последовал этому совету и отошел от текста выступления. "В его заготовленной речи говорилось, что гарантии безопасности для Украины "не должны предоставляться через членство в НАТО", - указывает телеканал. При этом в Пентагоне заявили NBC, что Хегсету не давали советов по риторике о членстве Украины в НАТО и что его речь была согласована с командой президента США по нацбезопасности.
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html
украина
сша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, брюссель, пит хегсет, нато, nbc, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Брюссель, Пит Хегсет, НАТО, NBC, Министерство обороны США
СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО
NBC: Хегсет пошел против советов госдепа не говорить о членстве Киева в НАТО