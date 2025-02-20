https://ria.ru/20250220/gosdep-2000478515.html

СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО

СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 20.02.2025

СМИ: в Госдепе советовали Хегсету не говорить о членстве Украины в НАТО

В госдепартаменте США в преддверии речи в Брюсселе посоветовали главе Пентагона Питу Хегсету не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:10:00+03:00

2025-02-20T10:10:00+03:00

2025-02-20T10:10:00+03:00

в мире

украина

сша

брюссель

пит хегсет

нато

nbc

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В госдепартаменте США в преддверии речи в Брюсселе посоветовали главе Пентагона Питу Хегсету не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирной сделки, однако в ходе выступления министр, комментируя эту тему, решил отойти от заготовленной речи, сообщает телеканал NBC. Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. "В преддверии речи Хегсета в Брюсселе... некоторые чиновники из госдепартамента заявили его команде, что ему не следует публично говорить о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирной сделки с Россией", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на чиновников. Однако, отмечает NBC, Хегсет не последовал этому совету и отошел от текста выступления. "В его заготовленной речи говорилось, что гарантии безопасности для Украины "не должны предоставляться через членство в НАТО", - указывает телеканал. При этом в Пентагоне заявили NBC, что Хегсету не давали советов по риторике о членстве Украины в НАТО и что его речь была согласована с командой президента США по нацбезопасности.

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html

украина

сша

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, брюссель, пит хегсет, нато, nbc, министерство обороны сша