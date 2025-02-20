https://ria.ru/20250220/gorlovka-2000657813.html
Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку
Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку - РИА Новости, 20.02.2025
Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку
Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку в четверг, применив кассетные боеприпасы и беспилотники, пострадали три человека, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:43:00+03:00
2025-02-20T21:43:00+03:00
2025-02-20T21:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку в четверг, применив кассетные боеприпасы и беспилотники, пострадали три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавших при украинской атаке трех мирных жительницах. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Кроме того, при украинской атаке повреждения получили шесть жилых домостроений, станция скорой медицинской помощи, театр кукол, предприятие "Вода Донбасса", складские помещения, газопроводы и территориальный центр, а также четыре гражданских автомобиля.
https://ria.ru/20250220/dron-2000652528.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Россия
Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку
Пушилин: ВСУ около 20 раз атаковали Горловку, применив кассетные боеприпасы