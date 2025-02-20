https://ria.ru/20250220/gorlovka-2000657813.html

Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку

Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку - РИА Новости, 20.02.2025

Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку

Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку в четверг, применив кассетные боеприпасы и беспилотники, пострадали три человека, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:43:00+03:00

2025-02-20T21:43:00+03:00

2025-02-20T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

иван приходько

россия

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска около 20 раз атаковали Горловку в четверг, применив кассетные боеприпасы и беспилотники, пострадали три человека, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о пострадавших при украинской атаке трех мирных жительницах. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Кроме того, при украинской атаке повреждения получили шесть жилых домостроений, станция скорой медицинской помощи, театр кукол, предприятие "Вода Донбасса", складские помещения, газопроводы и территориальный центр, а также четыре гражданских автомобиля.

https://ria.ru/20250220/dron-2000652528.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, россия