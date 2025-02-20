https://ria.ru/20250220/gorlovka-2000641698.html

При обстреле ВСУ пострадали две жительницы поселка в Горловке

При обстреле ВСУ пострадали две жительницы поселка в Горловке - РИА Новости, 20.02.2025

При обстреле ВСУ пострадали две жительницы поселка в Горловке

Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела поселка Нижний Хутор в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:53:00+03:00

2025-02-20T19:53:00+03:00

2025-02-20T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела поселка Нижний Хутор в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при обстреле ВСУ поселка шахты имени В. И. Ленина пострадала мирная жительница. Таким образом, число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех. "В результате обстрела поселка Нижний Хутор со стороны вооруженных формирований Украины ранены две мирные жительницы Горловки", - говорится в сообщении Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия