https://ria.ru/20250220/gorlovka-2000569376.html
При украинском обстреле поселка в Горловке пострадала женщина
При украинском обстреле поселка в Горловке пострадала женщина - РИА Новости, 20.02.2025
При украинском обстреле поселка в Горловке пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:19:00+03:00
2025-02-20T15:19:00+03:00
2025-02-20T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка шахты имени В. И. Ленина со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, в результате обстрела были обесточены поселок шахты имени Н. А. Изотова и поселок Мичурина. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ с 14.20 по 14.30 (совпадает с мск) выпустили по Горловке четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При украинском обстреле поселка в Горловке пострадала женщина
Мэр Приходько: при обстреле поселка шахты имени В. И. Ленина пострадала женщина