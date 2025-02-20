https://ria.ru/20250220/germetizatsija-2000469850.html

Герметизацию корпуса танкера Koala завершили

Герметизацию корпуса танкера Koala завершили - РИА Новости, 20.02.2025

Герметизацию корпуса танкера Koala завершили

Герметизация корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, завершена, сообщили в Морспасслужбе. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:26:00+03:00

2025-02-20T09:26:00+03:00

2025-02-20T12:36:00+03:00

происшествия

усть-луга

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Герметизация корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, завершена, сообщили в Морспасслужбе. "Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala. На них наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа", — говорится в сообщении. В Морспасслужбе добавили, что специалисты приступили к откачке воды из шахты правого борта. Продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна, пар подаётся с берега. На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Сейчас температура топлива достигла 47 градусов. "Идет подготовка к буксировке аварийного судна на рейд морского порта Усть-Луга. Определяется место безопасной стоянки танкера на рейде", - заключили в Морспасслужбе. Ранее Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга 9 февраля при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. В корпусе танкера были обнаружены три пробоины, но утечки нефтепродуктов не произошло.

https://ria.ru/20250210/tanker-1998496765.html

усть-луга

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происшествия, усть-луга, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе