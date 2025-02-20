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Герметизацию корпуса танкера Koala завершили - РИА Новости, 20.02.2025
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09:26 20.02.2025 (обновлено: 12:36 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/germetizatsija-2000469850.html
Герметизацию корпуса танкера Koala завершили
Герметизацию корпуса танкера Koala завершили - РИА Новости, 20.02.2025
Герметизацию корпуса танкера Koala завершили
Герметизация корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, завершена, сообщили в Морспасслужбе. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:26:00+03:00
2025-02-20T12:36:00+03:00
происшествия
усть-луга
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Герметизация корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, завершена, сообщили в Морспасслужбе. "Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala. На них наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа", — говорится в сообщении. В Морспасслужбе добавили, что специалисты приступили к откачке воды из шахты правого борта. Продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна, пар подаётся с берега. На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Сейчас температура топлива достигла 47 градусов. "Идет подготовка к буксировке аварийного судна на рейд морского порта Усть-Луга. Определяется место безопасной стоянки танкера на рейде", - заключили в Морспасслужбе. Ранее Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга 9 февраля при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. В корпусе танкера были обнаружены три пробоины, но утечки нефтепродуктов не произошло.
https://ria.ru/20250210/tanker-1998496765.html
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происшествия, усть-луга, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Усть-Луга, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Герметизацию корпуса танкера Koala завершили

Морспасслужба: герметизация корпуса танкера Koala завершена

© Фото : Морская спасательная служба/ВКонтактеВодолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala
Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Морская спасательная служба/ВКонтакте
Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Герметизация корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, завершена, сообщили в Морспасслужбе.
"Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala. На них наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа", — говорится в сообщении.
В Морспасслужбе добавили, что специалисты приступили к откачке воды из шахты правого борта. Продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна, пар подаётся с берега. На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Сейчас температура топлива достигла 47 градусов.
"Идет подготовка к буксировке аварийного судна на рейд морского порта Усть-Луга. Определяется место безопасной стоянки танкера на рейде", - заключили в Морспасслужбе.
Ранее Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга 9 февраля при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. В корпусе танкера были обнаружены три пробоины, но утечки нефтепродуктов не произошло.
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ПроисшествияУсть-ЛугаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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