Герметизацию корпуса танкера Koala завершили
Морспасслужба: герметизация корпуса танкера Koala завершена
© Фото : Морская спасательная служба/ВКонтактеВодолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala
Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Герметизация корпуса танкера Koala, на котором произошел взрыв в машинном отделении, завершена, сообщили в Морспасслужбе.
"Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы завершили герметизацию повреждений корпуса танкера Koala. На них наложили металлические листы, используя подводные сварочные аппараты. В ходе работ был выполнен 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа", — говорится в сообщении.
В Морспасслужбе добавили, что специалисты приступили к откачке воды из шахты правого борта. Продолжается разогрев мазута в грузовых танках судна, пар подаётся с берега. На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Сейчас температура топлива достигла 47 градусов.
"Идет подготовка к буксировке аварийного судна на рейд морского порта Усть-Луга. Определяется место безопасной стоянки танкера на рейде", - заключили в Морспасслужбе.
Ранее Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга 9 февраля при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. В корпусе танкера были обнаружены три пробоины, но утечки нефтепродуктов не произошло.
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10 февраля, 20:26