https://ria.ru/20250220/germaniya-2000654231.html
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией
Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:10:00+03:00
2025-02-20T21:10:00+03:00
2025-02-20T21:22:00+03:00
в мире
германия
россия
сара вагенкнехт
европа
евросоюз
нато
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137155_0:65:2927:1711_1920x0_80_0_0_51dab2c54bc52b7e8a186b46b62550ba.jpg
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто, заявила на предвыборном митинге Сара Вагенкнехт - глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость". "Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать всё, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем", - сказала Вагенкнехт выступая перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она также заявила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа, поскольку втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией.
https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html
германия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137155_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_f8b472e774d3449727d2287d53e0cc5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, европа, евросоюз, нато, ядерное оружие
В мире, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Европа, Евросоюз, НАТО, Ядерное оружие
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией, так как ее никто не переживет