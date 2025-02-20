https://ria.ru/20250220/germaniya-2000654231.html

Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией

Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией - РИА Новости, 20.02.2025

Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией

Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:10:00+03:00

2025-02-20T21:10:00+03:00

2025-02-20T21:22:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто, заявила на предвыборном митинге Сара Вагенкнехт - глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость". "Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать всё, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем", - сказала Вагенкнехт выступая перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она также заявила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа, поскольку втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией.

https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html

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