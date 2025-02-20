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Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
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21:10 20.02.2025 (обновлено: 21:22 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/germaniya-2000654231.html
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией
Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:10:00+03:00
2025-02-20T21:22:00+03:00
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто, заявила на предвыборном митинге Сара Вагенкнехт - глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость". "Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать всё, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем", - сказала Вагенкнехт выступая перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она также заявила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа, поскольку втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией.
https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html
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в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, европа, евросоюз, нато, ядерное оружие
В мире, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Европа, Евросоюз, НАТО, Ядерное оружие
Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией

Вагенкнехт призвала не допустить войны с Россией, так как ее никто не переживет

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Германия должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить большую войну в Европе, поскольку войны с ядерной державой, Россией, не переживет никто, заявила на предвыборном митинге Сара Вагенкнехт - глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость".
"Да, мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать всё, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем", - сказала Вагенкнехт выступая перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
Она также заявила, что нынешние европейские и немецкие элиты представляют опасность для собственного народа, поскольку втягивают Европу и Германию в конфликт с Россией.
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