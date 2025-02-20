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В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
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03:49 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/germaniya-2000442379.html
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией
Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:49:00+03:00
2025-02-20T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Я думаю, что многие люди в Республиканской партии (США - ред.) разделяют мое мнение: нам нужны хорошие, добрососедские отношения с Россией", - сказал он. "Россия - наш близкий сосед, и для меня было чем-то нелепым то, что мы делали в течение последних трех лет здесь, в Европе", - добавил Готтшальк. Немецкий политик при этом обвинил экс-президентов США Джо Байдена и Барака Обаму в нарушении обещания не приближать НАТО к границам РФ.
https://ria.ru/20250219/germaniya-2000191162.html
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в мире, сша, москва, германия, джо байден, барак обама, нато, россия
В мире, США, Москва, Германия, Джо Байден, Барак Обама, НАТО, Россия
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией

Депутат Готтшальк: Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Я думаю, что многие люди в Республиканской партии (США - ред.) разделяют мое мнение: нам нужны хорошие, добрососедские отношения с Россией", - сказал он.
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"Россия - наш близкий сосед, и для меня было чем-то нелепым то, что мы делали в течение последних трех лет здесь, в Европе", - добавил Готтшальк.
Немецкий политик при этом обвинил экс-президентов США Джо Байдена и Барака Обаму в нарушении обещания не приближать НАТО к границам РФ.
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В миреСШАМоскваГерманияДжо БайденБарак ОбамаНАТОРоссия
 
 
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