https://ria.ru/20250220/germaniya-2000442379.html

В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией

В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией - РИА Новости, 20.02.2025

В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией

Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:49:00+03:00

2025-02-20T03:49:00+03:00

2025-02-20T03:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Я думаю, что многие люди в Республиканской партии (США - ред.) разделяют мое мнение: нам нужны хорошие, добрососедские отношения с Россией", - сказал он. "Россия - наш близкий сосед, и для меня было чем-то нелепым то, что мы делали в течение последних трех лет здесь, в Европе", - добавил Готтшальк. Немецкий политик при этом обвинил экс-президентов США Джо Байдена и Барака Обаму в нарушении обещания не приближать НАТО к границам РФ.

https://ria.ru/20250219/germaniya-2000191162.html

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

сша

москва

германия

россия

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Дарья Буймова

в мире, сша, москва, германия, джо байден, барак обама, нато, россия