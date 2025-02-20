https://ria.ru/20250220/germaniya-2000442379.html
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией
Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:49:00+03:00
2025-02-20T03:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Москвой, прошлые годы были "нелепыми", заявил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Я думаю, что многие люди в Республиканской партии (США - ред.) разделяют мое мнение: нам нужны хорошие, добрососедские отношения с Россией", - сказал он. "Россия - наш близкий сосед, и для меня было чем-то нелепым то, что мы делали в течение последних трех лет здесь, в Европе", - добавил Готтшальк. Немецкий политик при этом обвинил экс-президентов США Джо Байдена и Барака Обаму в нарушении обещания не приближать НАТО к границам РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В АдГ заявили о необходимости хороших отношений с Россией
Депутат Готтшальк: Берлину нужны хорошие и добрососедские отношения с Россией