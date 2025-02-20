https://ria.ru/20250220/g7-2000657197.html

В коммюнике G7 не будет пункта о российской нефти, пишет Bloomberg

В коммюнике G7 не будет пункта о российской нефти, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.02.2025

В коммюнике G7 не будет пункта о российской нефти, пишет Bloomberg

Страны "Большой семерки" убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на экспорт российской нефти, а также в целом значительно смягчили... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:36:00+03:00

2025-02-20T21:36:00+03:00

2025-02-20T21:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" убрали из нового коммюнике призыв к ужесточению потолка цен на экспорт российской нефти, а также в целом значительно смягчили формулировки в документе, передает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался черновик итогового заявления. Ранее Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) изучают возможность пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Отмечалось, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля. "Переговорщики исключили упоминание о том, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальном варианте", - говорится в сообщении агентства. При этом указывается, что из документа также было убрано упоминание об "атлантической интеграции". Газета Financial Times ранее сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении РФ в новом коммюнике G7. По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000510688.html

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