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Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша
Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша - РИА Новости, 20.02.2025
Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша
Таможенники задержали гражданина Белоруссии, который пытался провезти в Россию 140 килограммов гашиша на 350 миллионов рублей в машине, на которую у него не... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:50:00+03:00
2025-02-20T10:50:00+03:00
2025-02-20T11:14:00+03:00
происшествия
белоруссия
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Таможенники задержали гражданина Белоруссии, который пытался провезти в Россию 140 килограммов гашиша на 350 миллионов рублей в машине, на которую у него не было документов, сообщает пресс-служба ФТС. "Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду гашиша в особо крупном размере. Изъято более 140 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В ФТС уточнили, что товар перемещался в порожней фуре, которая прибыла из Белоруссии под управлением 43-летнего гражданина Белоруссии, не имеющего документов на автомобиль. При досмотре таможенники обнаружили тайник под спальным местом в кабине водителя. В нем находилось 150 полимерных брикетов с веществом темно-коричневого цвета и специфическим запахом. Экспертиза установила, что это гашиш. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.
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происшествия, белоруссия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Белоруссия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша
ФТС задержала гражданина Белоруссии, пытавшегося провезти в Россию 140 кг гашиша