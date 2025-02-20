https://ria.ru/20250220/fts-2000489804.html

Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша

Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша - РИА Новости, 20.02.2025

Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша

Таможенники задержали гражданина Белоруссии, который пытался провезти в Россию 140 килограммов гашиша на 350 миллионов рублей в машине, на которую у него не... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:50:00+03:00

2025-02-20T10:50:00+03:00

2025-02-20T11:14:00+03:00

происшествия

белоруссия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Таможенники задержали гражданина Белоруссии, который пытался провезти в Россию 140 килограммов гашиша на 350 миллионов рублей в машине, на которую у него не было документов, сообщает пресс-служба ФТС. "Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду гашиша в особо крупном размере. Изъято более 140 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В ФТС уточнили, что товар перемещался в порожней фуре, которая прибыла из Белоруссии под управлением 43-летнего гражданина Белоруссии, не имеющего документов на автомобиль. При досмотре таможенники обнаружили тайник под спальным местом в кабине водителя. В нем находилось 150 полимерных брикетов с веществом темно-коричневого цвета и специфическим запахом. Экспертиза установила, что это гашиш. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20250220/primore-2000452302.html

https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

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происшествия, белоруссия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)