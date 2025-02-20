Большинство французов выступило за проведение миграционного референдума
Europe 1: более 70% французов выступают за проведение миграционного референдума
Флаг Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Более 70% французов в возрасте от 18 до 24 лет выступают за проведение миграционного референдума, всего 68% в возрасте до 35 лет хотят, чтобы такой референдум состоялся, следует из результатов опроса компании CSA для радиостанции Europe 1 и ряда других СМИ.
"Если более старшее поколение очень вовлечено в этот вопрос - 72% французов в возрасте от 50 до 64 лет высказались за проведение референдума, более молодое поколение не отстает. Так, 73% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет хотят, чтобы их мнение по вопросу миграции было услышано. В целом, 68% населения в возрасте до 35% выступают за референдум", - пишет Europe 1.
Помимо возрастного критерия, можно выделить разницу и между мнением мужчин и женщин, 70% женщин против 65% процентов мужчин хотят, чтобы референдум состоялся.
Ранее глава МВД Франции Бруно Ретайо, стремящийся ужесточить правила легализации приезжих во Франции и высылки нелегалов с французской территории, предложил провести референдум по вопросам иммиграции.
Директор Обсерватории иммиграции и демографии Франции Николя Пувро-Монти сообщал, что число иммигрантов во Франции выросло с середины 2000-х годов на 40% и достигло "небывалых значений".
В январе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный закон, ужесточающий правила в отношении мигрантов. Он упрощает высылку нелегально пребывающих на территории страны иностранцев, включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегалов, а также предполагает высылку из Франции совершивших преступления иностранцев. Нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну.
Опрос проводился с 18 по 19 февраля с помощью онлайн-анкеты, в нем приняли участие 1 006 человек старше 18 лет.
Политик призвал Францию выйти из Евросоюза
29 декабря 2024, 16:53