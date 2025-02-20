Рейтинг@Mail.ru
Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html
Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям
Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям - РИА Новости, 20.02.2025
Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям
Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям, соответствующие кадры показал телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:18:00+03:00
2025-02-20T16:18:00+03:00
в мире
франция
кот-д'ивуар
себастьян лекорню
вооруженные силы франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ea5287915630c4ca97e64dc1d7a328d0.jpg
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям, соответствующие кадры показал телеканал BFMTV. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на церемонии передачи военной базы, отметил, что Франция не уходит из Кот-д'Ивуара, но трансформирует свое присутствие, 80 военных останутся на базе. "Франция трансформирует свое присутствие, Франция не уходит. Так, 80 французских военнослужащих, составляющих костяк совместного отряда, прибудут чтобы вооружить и обосновать французское военное присутствие здесь", - сказал Лекорню. В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, 31 января завершился вывод французских войск из Чада.
https://ria.ru/20241210/chad-1988421218.html
https://ria.ru/20250107/makron-1992749644.html
франция
кот-д'ивуар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000588458_207:0:2000:1345_1920x0_80_0_0_271c7688bd1a4a0377ad63d34195320f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, кот-д'ивуар, себастьян лекорню, вооруженные силы франции
В мире, Франция, Кот-д'Ивуар, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Франции
Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям

BFMTV: Франция передала единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям

© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные в Кот-д'Ивуаре
Французские военные в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные в Кот-д'Ивуаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям, соответствующие кадры показал телеканал BFMTV.
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на церемонии передачи военной базы, отметил, что Франция не уходит из Кот-д'Ивуара, но трансформирует свое присутствие, 80 военных останутся на базе.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Французские истребители покинули Чад
10 декабря 2024, 15:44
"Франция трансформирует свое присутствие, Франция не уходит. Так, 80 французских военнослужащих, составляющих костяк совместного отряда, прибудут чтобы вооружить и обосновать французское военное присутствие здесь", - сказал Лекорню.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.
В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, 31 января завершился вывод французских войск из Чада.
Флаг Чада - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Президент Чада раскритиковал слова Макрона о неблагодарности Африки
7 января, 16:51
 
В миреФранцияКот-д'ИвуарСебастьян ЛекорнюВооруженные силы Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала