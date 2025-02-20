Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям
BFMTV: Франция передала единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные в Кот-д'Ивуаре
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные в Кот-д'Ивуаре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям, соответствующие кадры показал телеканал BFMTV.
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на церемонии передачи военной базы, отметил, что Франция не уходит из Кот-д'Ивуара, но трансформирует свое присутствие, 80 военных останутся на базе.
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"Франция трансформирует свое присутствие, Франция не уходит. Так, 80 французских военнослужащих, составляющих костяк совместного отряда, прибудут чтобы вооружить и обосновать французское военное присутствие здесь", - сказал Лекорню.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре.
В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, 31 января завершился вывод французских войск из Чада.