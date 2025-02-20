https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000588624.html

Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям

Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям - РИА Новости, 20.02.2025

Франция передала военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям

Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям, соответствующие кадры показал телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:18:00+03:00

2025-02-20T16:18:00+03:00

2025-02-20T16:18:00+03:00

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франция

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себастьян лекорню

вооруженные силы франции

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям, соответствующие кадры показал телеканал BFMTV. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, выступая на церемонии передачи военной базы, отметил, что Франция не уходит из Кот-д'Ивуара, но трансформирует свое присутствие, 80 военных останутся на базе. "Франция трансформирует свое присутствие, Франция не уходит. Так, 80 французских военнослужащих, составляющих костяк совместного отряда, прибудут чтобы вооружить и обосновать французское военное присутствие здесь", - сказал Лекорню. В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, 31 января завершился вывод французских войск из Чада.

https://ria.ru/20241210/chad-1988421218.html

https://ria.ru/20250107/makron-1992749644.html

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в мире, франция, кот-д'ивуар, себастьян лекорню, вооруженные силы франции