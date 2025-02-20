https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000563822.html
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро - РИА Новости, 20.02.2025
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро
Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:54:00+03:00
2025-02-20T14:54:00+03:00
2025-02-20T14:54:00+03:00
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты Франции, опубликованного в четверг. "Дефицит пенсионной системы Франции, как ожидается, составит около 15 миллиардов евро в 2035 году и 30 миллиардов евро в 2045 году. В 2025 году он оценивается в 6,6 миллиарда евро", - сообщается в отчете. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты. Согласно анализу Счетной палаты, замораживание пенсионного возраста в 63 года увеличит дефицит на 5,8 миллиарда евро к 2035 году и на 4,3 миллиарда в 2045 году. При этом его увеличение до 65 лет принесет дополнительные 8,4 миллиарда к 2045 году. Счетная палата не стала рассматривать вариант возвращения пенсионного возраста в 62 года, которого требует французская оппозиция и профсоюзы. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что не намерен отменять резонансную пенсионную реформу, которую правительство президента Эммануэля Макрона провело в 2023 году, несмотря на масштабные протесты по всей стране. При этом Байру дал несколько месяцев для консультаций между политиками и "всеми социальными партнерами", чтобы пересмотреть положения реформы. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября прошлого года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Евросоюзе.
https://ria.ru/20250118/amerika-1994335408.html
https://ria.ru/20250114/frantsiya-1993702237.html
https://ria.ru/20250114/bayru-1993702956.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, франсуа байру, эммануэль макрон, в мире
Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, В мире
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро
Счетная палата Франции заявила о дефиците пенсионного фонда в 6,6 млрд евро
ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты Франции, опубликованного в четверг.
"Дефицит пенсионной системы Франции
, как ожидается, составит около 15 миллиардов евро в 2035 году и 30 миллиардов евро в 2045 году. В 2025 году он оценивается в 6,6 миллиарда евро", - сообщается в отчете.
Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты.
Согласно анализу Счетной палаты, замораживание пенсионного возраста в 63 года увеличит дефицит на 5,8 миллиарда евро к 2035 году и на 4,3 миллиарда в 2045 году. При этом его увеличение до 65 лет принесет дополнительные 8,4 миллиарда к 2045 году. Счетная палата не стала рассматривать вариант возвращения пенсионного возраста в 62 года, которого требует французская оппозиция и профсоюзы.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру
заявил, что не намерен отменять резонансную пенсионную реформу, которую правительство президента Эммануэля Макрона
провело в 2023 году, несмотря на масштабные протесты по всей стране.
При этом Байру дал несколько месяцев для консультаций между политиками и "всеми социальными партнерами", чтобы пересмотреть положения реформы.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября прошлого года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.
Пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Евросоюзе.