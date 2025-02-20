https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000563822.html

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро - РИА Новости, 20.02.2025

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро

Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:54:00+03:00

2025-02-20T14:54:00+03:00

2025-02-20T14:54:00+03:00

франция

франсуа байру

эммануэль макрон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты Франции, опубликованного в четверг. "Дефицит пенсионной системы Франции, как ожидается, составит около 15 миллиардов евро в 2035 году и 30 миллиардов евро в 2045 году. В 2025 году он оценивается в 6,6 миллиарда евро", - сообщается в отчете. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты. Согласно анализу Счетной палаты, замораживание пенсионного возраста в 63 года увеличит дефицит на 5,8 миллиарда евро к 2035 году и на 4,3 миллиарда в 2045 году. При этом его увеличение до 65 лет принесет дополнительные 8,4 миллиарда к 2045 году. Счетная палата не стала рассматривать вариант возвращения пенсионного возраста в 62 года, которого требует французская оппозиция и профсоюзы. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что не намерен отменять резонансную пенсионную реформу, которую правительство президента Эммануэля Макрона провело в 2023 году, несмотря на масштабные протесты по всей стране. При этом Байру дал несколько месяцев для консультаций между политиками и "всеми социальными партнерами", чтобы пересмотреть положения реформы. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября прошлого года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Евросоюзе.

https://ria.ru/20250118/amerika-1994335408.html

https://ria.ru/20250114/frantsiya-1993702237.html

https://ria.ru/20250114/bayru-1993702956.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, франсуа байру, эммануэль макрон, в мире