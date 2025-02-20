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Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро - РИА Новости, 20.02.2025
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14:54 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/frantsiya-2000563822.html
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро - РИА Новости, 20.02.2025
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро
Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:54:00+03:00
2025-02-20T14:54:00+03:00
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ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты Франции, опубликованного в четверг. "Дефицит пенсионной системы Франции, как ожидается, составит около 15 миллиардов евро в 2035 году и 30 миллиардов евро в 2045 году. В 2025 году он оценивается в 6,6 миллиарда евро", - сообщается в отчете. Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты. Согласно анализу Счетной палаты, замораживание пенсионного возраста в 63 года увеличит дефицит на 5,8 миллиарда евро к 2035 году и на 4,3 миллиарда в 2045 году. При этом его увеличение до 65 лет принесет дополнительные 8,4 миллиарда к 2045 году. Счетная палата не стала рассматривать вариант возвращения пенсионного возраста в 62 года, которого требует французская оппозиция и профсоюзы. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что не намерен отменять резонансную пенсионную реформу, которую правительство президента Эммануэля Макрона провело в 2023 году, несмотря на масштабные протесты по всей стране. При этом Байру дал несколько месяцев для консультаций между политиками и "всеми социальными партнерами", чтобы пересмотреть положения реформы. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября прошлого года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Евросоюзе.
https://ria.ru/20250118/amerika-1994335408.html
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франция, франсуа байру, эммануэль макрон, в мире
Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, В мире
Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 миллиарда евро

Счетная палата Франции заявила о дефиците пенсионного фонда в 6,6 млрд евро

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Дефицит пенсионного фонда Франции составляет 6,6 миллиарда евро в 2025 году и вырастет более чем в два раза к 2035 году, следует из отчета Счетной палаты Франции, опубликованного в четверг.
"Дефицит пенсионной системы Франции, как ожидается, составит около 15 миллиардов евро в 2035 году и 30 миллиардов евро в 2045 году. В 2025 году он оценивается в 6,6 миллиарда евро", - сообщается в отчете.
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18 января, 08:58
Эксперты отмечают, что до 2030 года ожидается период стабилизации за счет пенсионной реформы 2023 года, постепенно повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты.
Согласно анализу Счетной палаты, замораживание пенсионного возраста в 63 года увеличит дефицит на 5,8 миллиарда евро к 2035 году и на 4,3 миллиарда в 2045 году. При этом его увеличение до 65 лет принесет дополнительные 8,4 миллиарда к 2045 году. Счетная палата не стала рассматривать вариант возвращения пенсионного возраста в 62 года, которого требует французская оппозиция и профсоюзы.
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Госдолг Франции никогда не был таким высоким, как при Макроне, заявил Байру
14 января, 17:30
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что не намерен отменять резонансную пенсионную реформу, которую правительство президента Эммануэля Макрона провело в 2023 году, несмотря на масштабные протесты по всей стране.
При этом Байру дал несколько месяцев для консультаций между политиками и "всеми социальными партнерами", чтобы пересмотреть положения реформы.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября прошлого года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.
Пенсионный возраст во Франции является одним из самых низких в Евросоюзе.
Французский политик Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Байру заявил, что не отменит пенсионную реформу
14 января, 17:36
 
ФранцияФрансуа БайруЭммануэль МакронВ мире
 
 
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