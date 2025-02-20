В Германии назвали причину провала Европы
Focus: Европа останется в стороне от мирной сделки по Украине
© AP Photo / Christophe Petit-TessonМинистры иностранных дел стран ЕС
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Министры иностранных дел стран ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Европейцы остаются в стороне от мирной сделки по Украине, и это целиком вина Европы, заявил немецкий политолог Томас Ягер в интервью изданию Focus.
"На самом деле все знают, как должен выглядеть европейский ответ: рост экономики, крупные промышленные и технологические проекты, и военная мощь. Вместо этого европейцы позволяют собой помыкать. Жаловаться на это — это обвинительный акт немецкой и европейской дипломатии", — заключил эксперт.
Кроме того, Ягер добавил, что прежде чем требовать место за столом переговоров, нужно предпринять какие-либо шаги к деэскалации конфликта.
"Недавняя встреча в Париже в очередной раз показала, насколько пугающе слаба и разделена Европа" — сказал политолог.
Ранее в Париже прошел второй экстренный саммит лидеров ЕС и Канады по Украине. Во встрече в среду приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, как отмечает издание, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии, Италии.