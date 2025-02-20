https://ria.ru/20250220/finansy-2000453758.html

Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю

Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю - РИА Новости, 20.02.2025

Опрос показал, сколько россиян знают, как проверить кредитную историю

Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:00:00+03:00

2025-02-20T07:00:00+03:00

2025-02-20T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девять из десяти россиян знают, как проверить свою кредитную историю, при этом каждый четвертый интересуется ею раз в полгода, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Проведенный компанией опрос показал, что девять из десяти респондентов (89,4%) знают, как проверить свою кредитную историю. За год эта доля выросла на 11,3 процентного пункта", - говорится в исследовании, проведенном среди порядка трех тысяч человек. При этом, 27,2% опрошенных интересуются своим "финансовым досье" раз в год, а каждый четвертый (25,9%) - раз в полгода. Еще 16,2% опрошенных запрашивают кредитную историю чаще, чем раз в полгода. Также 15,5% опрошенных подают запрос в бюро кредитных историй (БКИ) раз в несколько лет и лишь 15,2% пока не запрашивали кредитный отчет. Отмечается, что доля респондентов, не интересующихся своей кредитной историей, снизилась за год на 14 процентных пунктов. "Интерес россиян к своей кредитной истории заметно вырос за последний год. Сегодня подавляющее большинство знает, как получить кредитный отчет, и большинство интересуется им чаще, чем ранее… Это говорит о росте финансовой грамотности россиян, а также о повышении уровня ответственности граждан в отношении своих финансов", - отмечают аналитики.

https://ria.ru/20241119/issledovanie-1984505990.html

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия