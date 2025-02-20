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Суд взыскивал деньги с адвоката, у которого был обыск по делу Пономарева* - РИА Новости, 20.02.2025
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01:22 20.02.2025 (обновлено: 04:00 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/fejgin-2000432320.html
Суд взыскивал деньги с адвоката, у которого был обыск по делу Пономарева*
Суд взыскивал деньги с адвоката, у которого был обыск по делу Пономарева* - РИА Новости, 20.02.2025
Суд взыскивал деньги с адвоката, у которого был обыск по делу Пономарева*
Пронский районный суд Рязанской области в 2011 году взыскивал деньги с Ростислава Фейгина, у которого, предположительно, прошел обыск по новому делу в отношении РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:22:00+03:00
2025-02-20T04:00:00+03:00
россия
рязанская область
пронский район
илья пономарев
марк фейгин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Пронский районный суд Рязанской области в 2011 году взыскивал деньги с Ростислава Фейгина, у которого, предположительно, прошел обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. В среду в силовых структурах РИА Новости сообщили, что обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в девяти регионах России, основанием стало уголовное дело по статье о насильственном захвате власти. В том числе обыск прошел у брата скандально известного экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава Фейгина. На сайте Пронского районного суда Рязанской области опубликовано решение по гражданскому делу от 2011 года, ответчиком по которому значится Ростислав Захарович Фейгин. Управление Пенсионного Фонда РФ по Пронскому району обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по страховым взносам и пеней. Как указано в решении суда, Фейгин прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но не исполнил свои обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Годы, а также суммы задолженности и пеней в решении не указаны. "Взыскать с Фейгина Р.З. недоимку по страховым взносам… а также пени на задолженность по страховым взносам", - решил суд. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241113/kvartira-1983423111.html
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россия
рязанская область
пронский район
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россия, рязанская область, пронский район, илья пономарев, марк фейгин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Рязанская область, Пронский район, Илья Пономарев, Марк Фейгин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Суд взыскивал деньги с адвоката, у которого был обыск по делу Пономарева*

Суд взыскивал деньги с адвоката Фейгина, у которого был обыск по делу Пономарева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Пронский районный суд Рязанской области в 2011 году взыскивал деньги с Ростислава Фейгина, у которого, предположительно, прошел обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*.
В среду в силовых структурах РИА Новости сообщили, что обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в девяти регионах России, основанием стало уголовное дело по статье о насильственном захвате власти. В том числе обыск прошел у брата скандально известного экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава Фейгина.
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На сайте Пронского районного суда Рязанской области опубликовано решение по гражданскому делу от 2011 года, ответчиком по которому значится Ростислав Захарович Фейгин. Управление Пенсионного Фонда РФ по Пронскому району обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по страховым взносам и пеней.
Как указано в решении суда, Фейгин прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но не исполнил свои обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Годы, а также суммы задолженности и пеней в решении не указаны.
"Взыскать с Фейгина Р.З. недоимку по страховым взносам… а также пени на задолженность по страховым взносам", - решил суд.
Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияРязанская областьПронский районИлья ПономаревМарк ФейгинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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