Суд взыскивал деньги с адвоката, у которого был обыск по делу Пономарева*
Суд взыскивал деньги с адвоката Фейгина, у которого был обыск по делу Пономарева
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Пронский районный суд Рязанской области в 2011 году взыскивал деньги с Ростислава Фейгина, у которого, предположительно, прошел обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*.
В среду в силовых структурах РИА Новости сообщили, что обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в девяти регионах России, основанием стало уголовное дело по статье о насильственном захвате власти. В том числе обыск прошел у брата скандально известного экс-адвоката Марка Фейгина* Ростислава Фейгина.
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На сайте Пронского районного суда Рязанской области опубликовано решение по гражданскому делу от 2011 года, ответчиком по которому значится Ростислав Захарович Фейгин. Управление Пенсионного Фонда РФ по Пронскому району обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по страховым взносам и пеней.
Как указано в решении суда, Фейгин прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но не исполнил свои обязанности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Годы, а также суммы задолженности и пеней в решении не указаны.
"Взыскать с Фейгина Р.З. недоимку по страховым взносам… а также пени на задолженность по страховым взносам", - решил суд.
Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента