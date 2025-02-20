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Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР - РИА Новости, 21.02.2025
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР
Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-20T22:36:00+03:00
2025-02-20T22:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. "За - 51, "против" - 49, (назначение - ред.) подтверждено", - заявили в конгрессе. Пателя, в том числе во время слушаний в сенате о его назначении, критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.
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в мире, фбр, сша, кэш патель
В мире, ФБР, США, Кэш Патель
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР
Сенат США одобрил назначение Пателя главой Федерального разведывательного бюро