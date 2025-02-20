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Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР - РИА Новости, 21.02.2025
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22:36 20.02.2025 (обновлено: 01:30 21.02.2025)
https://ria.ru/20250220/fbr-2000662040.html
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР - РИА Новости, 21.02.2025
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР
Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-20T22:36:00+03:00
2025-02-21T01:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. "За - 51, "против" - 49, (назначение - ред.) подтверждено", - заявили в конгрессе. Пателя, в том числе во время слушаний в сенате о его назначении, критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.
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в мире, фбр, сша, кэш патель
В мире, ФБР, США, Кэш Патель
Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР

Сенат США одобрил назначение Пателя главой Федерального разведывательного бюро

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN.
"За - 51, "против" - 49, (назначение - ред.) подтверждено", - заявили в конгрессе.
Пателя, в том числе во время слушаний в сенате о его назначении, критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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В миреФБРСШАКэш Патель
 
 
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